Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Kuzey Kore'ye ilk resmi ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Pyongyang'da resmi törenle karşıladı. Ziyaret sırasında iki ülke arasında iş birliği anlaşmaları imzalanması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu başkent Pyongyang'da resmi törenle karşıladı.

Kuzey Kore-Belarus arasındaki ilişkiler ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kuzey Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında dün başkent Pyongyang'a geldi. Ülke lideri Kim Jong-un tarafından karşılanan Lukaşenko için Kim İl-sung Meydanı'nda görkemli bir resmi karşılama töreni düzenlendi. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalınırken, 21 pare top atışı yapıldı ve Lukaşenko karşılama kıtasını selamladı.

Lukaşenko'dan tarihi yapılara saygı ziyareti

Ziyaret kapsamında Lukaşenko, 1910-1945 yılları arasındaki Japon sömürge yönetimine karşı Kore'nin kurtuluş mücadelesine destek verirken hayatını kaybeden Sovyet askerleri anısına inşa edilen Kurtuluş Kulesi'ne çelenk bıraktı. Belarus lideri ayrıca devletin kurucusu Kim İl-sung ve eski lider Kim Jong-il'in anıt mezarlarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı da ziyaret etti. Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gönderilen bir buketi buradaki anıta koydu.

İş birliği anlaşması imzalamaları bekleniyor

Ziyareti sırasında Lukaşenko ve Kim'in karşılıklı iş birliğini geliştirmenin yollarını masaya yatırması bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında bir Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanabileceği belirtiliyor. Kuzey Kore'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine verdiği destekle bilinen Belarus ile iş birliğini artırarak Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yol açtığı ekonomik krizin etkilerini hafifletme arayışında olduğu değerlendiriliyor.

İki lider son olarak Eylül 2025'te Çin'deki askeri geçit töreni vesilesiyle Pekin'de bir araya gelmiş ve Kim, Lukaşenko'yu ülkesine davet etmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
