Kuzey Kore'den İsrail'e Sert Tepki

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ni işgal planına bir tepki de Kuzey Kore yönetiminden geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in planına sert tepki gösterilerek, "İsrail kabinesinin kararı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve uluslararası alanda tanınan Filistin topraklarını zorla ele geçirmeyi amaçlayan gangsterce bir eylemdir" denildi. Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Gazze Şeridi'nin nüfus yapısı ve egemenlik konumunu tek taraflı olarak değiştirme girişimlerinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Kuzey Kore Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştiren ve Orta Doğu bölgesinde barış ile istikrarı keyfi şekilde ihlal eden İsrail'in suç teşkil eden işgal planını şiddetle kınıyor ve reddediyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail'e "Filistinlilere yönelik yasa dışı silahlı saldırıları derhal durdurma" ve "Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme" çağrısında bulunuldu.

Kim, Putin ile telefonda görüşerek Rusya'ya desteğini yineledi

Kuzey Kore yönetimden yapılan bir diğer açıklamada ise, ülke lideri Kim Jong-Un'un Kore'nin kurtuluşunun 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Putin'in Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde gösterdiği cesaret, kahramanlık ve fedakarlığı takdirle karşılayarak Kim'e teşekkür ettiği belirtilerek, "Putin'in ülkesi ve askerlerine yönelik yüksek takdirine içten teşekkürlerini ileten Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin iki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ruhuna her zaman sadık kalacağına ve Rus liderliğinin gelecekte alacağı tüm tedbirleri tam destekleyeceğine dair kararlılığını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Liderlerin karşılıklı iş birliğini güçlendirme iradelerini teyit ettiği kaydedilerek, "Kim ve Putin, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak gelecekte daha yakın temas halinde olmaya karar verdiler" denildi. - PYONGYANG