Kuzey Kore Basınından İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin (WPK) resmi gazetesi Rodong Sinmun'da yer alan "İsrail dışlandıkça, daha da yalnızlaşıyor" başlıklı haberde, dünya genelinde İsrail karşıtlığının arttığına dikkat çekilerek, "Dünya basını, İsrail'in uluslararası dışlanma ve yalnızlaşmadan kurtulmak için çırpınmak yerine, derhal işgal ve katliamı durdurması gerektiği konusunda hemfikir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) yönelik müdahalesine uluslararası kamuoyundan tepki yağarken, resmi Kuzey Kore basını dünya genelinde artan İsrail karşılığına dikkat çeken bir haber yayınladı. Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin (WPK) resmi gazetesi olan Rodong Sinmun'da yayınlanan "İsrail dışlandıkça, daha da yalnızlaşıyor" başlıklı haberde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan saldırısı ve Gazze'deki katliamlarının Arap ve İslam ülkeleri ile Avrupa ve Asya'daki birçok ülkenin tepkisini çektiği hatırlatılarak, "Son günlerde uluslararası toplumun İsrail'i dışlama eğilimi giderek artarken, Orta Doğu'daki barış ve istikrarın düşmanı olan İsrail giderek daha da yalnızlaşıyor" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore İsrail protestoları ve Filistin'i tanıma kararlarına dikkat çekti

Dünya genelinde İsrail karşıtı gösterilerin arttığına vurgu yapılan haberde, "İsrail'i kınayan miting ve gösteriler sürerken, İtalya'nın Roma, Milano ve Napoli başta olmak üzere 75 şehrinde Filistin'i destekleyen grevler ve protesto eylemleri eşzamanlı olarak gerçekleşti. Kanada ve Türkiye'de de büyük çaplı İsrail karşıtı gösteriler yapıldı" değerlendirmesinde bulunuldu.

Artan İsrail karşıtı öfkenin bugüne dek ABD'ye bağımlı olarak hareket eden Batılı ülkelerin pozisyonunda değişime yol açtığı hatırlatılarak, "Kısa süre önce İngiltere, Kanada ve Avustralya da kendi halklarının güçlü tepkisine daha fazla direnemeyerek Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını açıkladı" denildi. Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'i baskı altına almayı amaçlayan bir yaptırım tasarısı hazırladığı belirtilen haberde "Bu tasarı kabul edilirse, İsrail yönetimindeki bazı kişilerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulacak ve İsrail mallarına gümrük vergisi uygulanacak" ifadeleri kullanıldı.

"Netanyahu ülkesinin yalnızlığa sürüklendiğini itiraf etti"

Haberde, İsrail halkının da Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası yalnızlık ve dışlanmayı tetikleyen savaş politikasına karşı tepkiyi artırdığına dikkat çekildi. Ağustos ayı sonunda Tel Aviv meydanında toplanan 200 bin kişinin hükümetin Gazze'yi işgal planını kınadığı hatırlatılarak, "Son günlerde İsrail Başbakanı Netanyahu da ülkesinin uluslararası yalnızlığa sürüklendiğini itiraf etti" denildi.

Ülkedeki muhalefet partilerinin de Netanyahu'nun politikalarına karşı olduğu belirtilen haberde, "Dünya basını, İsrail'in uluslararası dışlanma ve yalnızlaşmadan kurtulmak için çırpınmak yerine, derhal işgal ve katliamı durdurması gerektiği konusunda hemfikir" değerlendirmesinde bulunuldu. - PYONGYANG