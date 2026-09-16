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Kuveyt’ten Mekke-i Mükerreme’ye saldırı girişimine kınama: "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret"

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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Mekke-i Mükerreme’ye yönelik saldırı girişimini kınayarak, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret" ifadelerini kullandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimini kınayarak, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret" ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelerin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimine tepkileri sürüyor. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Mekke-i Mükerreme'ye yönelik saldırı girişimini kınayarak, saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirdi. Bakanlık, saldırının "dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara hakaret" anlamına geldiğini belirtti.

Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu açıklayan Bakanlık, saldırı girişimini önleyen Suudi Arabistan'dan övgüyle bahsederek, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin Kuveyt'in ve daha geniş anlamda Körfez ülkelerinin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.

İHA Mekke-i Mükerreme hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki yaptığı açıklamada, Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmiş, İHA'nın Mekke-i Mükerreme'nin hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiğini aktarmıştı. El-Maliki, daha önce Husilerin 2017 yılında kutsal şehri hedef alan balistik füze saldırısının da engellendiğini hatırlatmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed ise Suudi Arabistan'ın açıklamasına yanıt vererek, saldırıyı kesin bir dille reddetmiş, "Mekke-i Mükerreme'nin hedef alındığına dair iddialar, daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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