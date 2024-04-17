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Kütahya'da Sağlık Yerleşkesi İçin Yıkım Başladı

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının yıkılıp yerine 'Sağlık Yerleşkesi' yapılacağını duyurdu. Yerleşkede Aile ve Halk Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri gibi birimler bulunacak.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasının yıkılıp, yerine 'Sağlık Yerleşkesi' yapılacağını bildirdi.

Önsay, planlanan yerleşke hakkında mahalle muhtarları ve basın mensuplarına bilgiler verdi.

Başkan Önsay, söz konusu yerleşkede içerisinde Aile ve Halk Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, enjeksiyon, pansuman işlemlerinin yapılabileceği acil sağlık kabini gibi birimlerin bulunacağını dile getirdi.

Başkan Önsay, "Malum olduğu üzere devlet hastanemizin depreme dayanıksızlığı sebebiyle uzun zamandır beklenen bir şey vardı. Elimizdeki mevcut bina yeterli olmadığı için bu noktada devlet harekete geçemedi ama şehir hastanesi açıldıktan sonra da fiziki imkanlarına, mevcut durumuna göre burada yıkım sonucuna gidildi. Bugün gündemimiz hastane meselemiz. Malum olduğu üzere devlet hastanemizin uzun bir dönemden beri belli olan, yapılan tahkiklerde gözüktüğü gibi depreme dayanıksızlık durumu var fakat maalesef geçtiğimiz yıllar boyunca fiziki yetersizlik sebebiyle burada devletimiz herhangi bir girişimde bulunamadı fakat malum olduğu özere 28 Mart'ta Şehir Hastanesi açılıp hizmete girdikten sonra fiziki olarak şu anki imkanlar Kütahya'da sağlık problemlerini karşılayabilecek noktaya geldi. Bu noktada da yıkım işlemlerine başlandı. Öncelikle burada devlet hastanemizin şu anda bulunduğu nokta, yanındaki Sağlık İl Müdürlüğü binasının da yıkımıyla birlikte oldukça büyük bir araziye dönüşmüş oluyor. Biz bundan bir yıl önce buraya şehir hastanesi açıldıktan sonra yapacağımız sağlık yerleşkesiyle birlikte proje çalışmalarına başladık. Yani bir yıldır aslında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Kütahya Merkezdeki bu alanın nasıl kullanılacağı ve ne yapılacağı ile ilgili çalışmalar sürüyor ve projeler hazırlanıyor. Buraya bir sağlık yerleşkesi yapılacak. Bunun içerisine toplum sağlığı merkezi kuracağız. Aile sağlığı merkezi kuracağız, aile hekimlerimiz olacak. Yine sağlıklı hayat merkezi kuracağız. Verem savaş dispanseri kuracağız. Halk sağlığı laboratuarı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi kuracağız.112 acil servis hizmetleri baş hekimliğini buraya taşıyacağız ve aynı şekilde 112 acil servis hizmetleri istasyonumuz burada olacak. Yani bütün ambulanslarımızın acil servis hizmetleri şehrin ortasında, bu alanda gerçekleştirilecek. Burada bulunacak. Sağlık Müdürlüğümüzün idari birimleri, yıkılan binası sonrasında yine buraya yapılacak. Aynı zamanda buraya şu anda belki de halkımızın en çok problem olarak gördüğü, enjeksiyon, pansuman gibi hizmetlerin yapılacağı bir acil ünite kabini kuracağız. Şöyle söyleyeyim, iğne vurulması gerekiyor, bir yaralanma olmuş pansuman yapılması gerekiyor, bunun için sizin mahallenizde yaşayan insanlarınızın hastaneye gitmeden, oradaki acillere varmadan, burada işlerini görebileceği acil sağlık ünitesi kuracağız" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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