Kurupelit Marina Dayanışması İmzaları Büyükşehir Belediyesine Teslim Edildi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Atakum'da bulunan Kurupelit Marina'nın AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden satışa çıkarılmaması için toplanan imzalar, bugün Büyükşehir yetkililerine teslim edildi. Kurupelit Marina Dayanışması adına konuşan Dr. Nedim Ecevit, "Belediyecilik rant için değil, halk için yapılır. Belediyelerin, o şehirde, halkın huzuru için halkın rahatlığı için, halkın şehirden en iyi şekilde yararlanması, keyif alması için var olduğunu anlayamamışsınız" dedi.

Atakum'da bulunan Kurupelit Marina'nın AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden satışa çıkarılmaması için toplanan imzalar, bugün Büyükşehir yetkililerine teslim edildi. Kurupelit Marina Dayanışması imzaları teslim ettikten sonra belediye önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler.

"BELEDİYECİLİK RANT İÇİN DEĞİL, HALK İÇİN YAPILIR"

Kurupelit Marina Dayanışması adına Samsun büyükşehir belediyesi kapısında konuşana Dr. Nedim Ecevit şunları söyledi:

"Belediyeciliği; şehri ranta açmak, betonla doldurmak, şehrin halka ait olan, halkın rağbet ettiği yerleri yok edip satmak ve halkla, bilimsel çevrelerle görüşmeden, danışmadan, kapı arkasında projeler yaparak iş bitirmek olarak algılamışsınız. Belediyecilik rant için değil, halk için yapılır. Belediyelerin, o şehirde, halkın huzuru için halkın rahatlığı için, halkın şehirden en iyi şekilde yararlanması, keyif alması için var olduğunu anlayamamışsınız. Daha 5 gün önce, Karadeniz şehri olan Samsun'un iklim yapısı gereği, çok da sürpriz sayılmayacak yağışlardan dolayı, Samsun'da olan rezaleti gördük. Belediyeciliğin olmazsa olmazı olan alt yapı çalışmaları, sizin ilgi alanınızda olmadığından fazla yağış, Samsun'da sel felaketine döndü. Bu felakette, belediye personelini seferber edip hasarın kaldırılmasını belediyecilik sanıyorsunuz. Oysa önemli olan, alt yapıyı yaparak, gerekli tedbirleri alarak o hasarı önlemekti."