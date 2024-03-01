Kurum'dan İmamoğlu'na televizyon programı yanıtı: Samimi bir çağrı değil

31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da adayların kıyasıya yarışı sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, televizyon programını işaret ederek, " Murat Kurum'a bir davetiniz var mı?" sorusuna, "İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım." sözleriyle yeşil ışık yaktı. İmamoğlu'nun bu hamlesine yanıt veren Kurum, " İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi çağrı değil. İstanbul'un sorunları konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KURUM'A CANLI YAYIN İÇİN YEŞİL IŞIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin mevcut adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum'a" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Verilen cevaba Ali Koç'un gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

KURUM, İMAMOĞLU'NA CANLI YAYIN YANITI VERDİ

Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan yanıt gecikmedi. "Ekrem Bey'in İstanbul'u bütüncül bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi çağrı değil. İstanbul'un sorunları konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bu güne taşımak olduğu için yine bir senaryo peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil.

"DAVETİ SAMİMİ DEĞİL"

O yüzden İstanbul'un metrosunu, kentsel dönüşümünü konuşacaksa biz her konuşmaya, davete açığız. Önce bu samimiyeti gösterecek. İstanbul dışında her gündemi takip edeceksin ama İstanbul özne olduğunda o durumdan uzak duracaksın; sonra da 'ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum' daveti samimi değil."

Rakipler arasındaki televizyon programı tartışması devam ederken konunun nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.