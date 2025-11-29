Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultay davasında çıkabilecek "mutlak butlan" kararının ardından yeniden CHP'nin başına geçebileceği yönündeki iddialar gündemdeyken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sabah gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayınladığı videonun ardından kendisine yönelik hakaret ve tehdit kampanyalarının arttığını belirten Kılıçdaroğlu, geri adım atmadan eleştirilerini sürdüreceğini söyledi.

"GERİ ADIM ATACAK OLSAYDIM..."

Siyasette tehditlere alışık olduğunu, geçmişte suikast girişimi, saldırılar ve linç girişimlerinden de geri adım atmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta suikasta uğradığımda, Çubuk'ta diri diri yakılmak istendiğimde, önüme kurşun atıldığında geri adım atardım. Yetimin, garip gurebanın hakkını savunmak benim görevim. Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı. Ben eleştiriye açığım ama hakaret başka bir şey. Bana saldıranların çoğu troll hesaplar üzerinden karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle çıksınlar. Sahte hesaplarla geri adım atmam" ifadelerine yer verdi.

"MİLLETİMİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR"

Sözlerinin devamında sözlerini daha da sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Her kim bu devletin zararına tek bir adım atmışsa, her kim milletin parasından bir kuruş yemişse Allah belasını versin! Milletimiz kimin ne olduğunu biliyor" dedi.

"BAŞKA TÜRLÜ MİLLET DÜZE ÇIKMAZ"

Röportajda CHP'nin yolsuzluk iddialarıyla anılmasına da değinen Kılıçdaroğlu, partinin bu tür iddialarla yan yana gelecek bir yapıda olamayacağını söyledi. Yolsuzluk ve rüşvet sarmalını "zehir" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk ve rüşvet sarmalı zehirlidir. Tek muhatabı CHP değildir. Biz hesap vermekten korkmayız ama hesap sormasını da biliriz. İktidar CHP'nin üstüne gidebilir ama kendi belediyeleri ve bürokratları da hesap vermek zorundadır. Devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Başka türlü millet düze çıkamaz" şeklinde konuştu.

"BURADAKİ MESELE KOMİSYON ZİYARETİ DEĞİL"

CHP'nin komisyonun adaya gidecek heyetine üye vermemesiyle ilgili tartışmalara da açıklık getiren Kılıçdaroğlu, bunun günlük siyasetin konusu olmadığını belirterek "Devletler planlarını günlük, haftalık değil uzun vadeli yapar. Buradaki mesele komisyon ziyareti değil, emperyal güçlerin Ortadoğu'daki planlarını boşa çıkarmaktır. CHP bu konuda milletimize bir yol haritası çizmelidir. Bu süreç devletin güvenlik bürokrasisinin yönettiği bir süreçtir" dedi.