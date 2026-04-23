Kurtulmuş: Örgüt silahları bırakma takvimine riayet etmiş olsaydı süreç çoktan bitmiş olurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen, '23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, "Öncelikle bu işin bu noktaya gelmesi için gerçekten çok yoğun bir emek sarf edildi, çok samimi bir mesai harcandı. Bu salonda biliyorsunuz aylar süren 21 uzun toplantının sonunda bu konuyla ilgili görüşü olan herkes dinlendi ve sonunda da çok daha titiz bir çalışmayla partilerin temsilcileri ile beraber nihai bir rapor ortaya çıktı. Yani bu raporda ortaya çıkan irade; katılan bütün partilerin ittifakıyla oluşmuş bir iradedir. O iradede de özellikle 6 ve 7'inci bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi, yansıması lazım. Şu anda tabii ki komisyon çalışmalarını bitirmiştir. Elbette bu komisyonun ortaya koyduğu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek ve en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlayan işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLI FAALİYETİ BIRAKTIM' DİYENLERİN MUHATAP OLACAKLARI YASAL ÇERÇEVENİN ORTAYA ÇIKMASI LAZIM'

Tüm partilerin ittifak ile terör örgütü PKK'nın feshi ve silahları bırakmasının devletin güvenlik birimleri tarafından teyit edilip raporlanması üzerinde uzlaşıldığını belirten Kurtulmuş, "Burada örgütün silahları bırakma konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte komisyon raporunda yer alan ifadelerle birlikte yasal düzenlemelerin yapılması gerekli. Gelecek olan, 'Ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım, silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım. Bunun için bizim şu anda beklentimiz tüm siyasi partilerin özellikle TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok kısa bir süre içerisinde; neyin nasıl yapılacağı da aşağı yukarı ortadadır. Bunların da gerçekleştirilerek Mecliste yasalaşma sürecinin başlamasıdır. Dolayısıyla süreç; komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz. Öyle olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖRGÜTÜN FESHETTİĞİNİN ORTAYA KONULMASIYLA SÜREÇ ÇOK HIZLANIR'

Kurtulmuş yasal düzenleme çalışmalarının başlangıç tarihinin sorulmasına ilişkin, "Komisyon kurulmadan önce başlayarak sürekli 'Takvim' soruldu. Komisyon kurulsun mu kurulmasın mı, ne zaman kurulacak, komisyon çalışmaları nasıl tamamlayacak, ne şekilde tamamlayacak? Burada, bir takvimden ziyade herkesin bu konuyu hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin halledilmesi ile ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymaları ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları ya da en azından Meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ederim. Dolayısıyla ben size, 'Şu gün olur, bugün olur' demem. Ama 'bir an evvel' lafının da altını çiziyorum çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında az önce dediğim gibi örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisinin feshettiğini net bir şekilde ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olduğu şekliyle örgüt silahları bırakma takvimine riayet etmiş olsaydı süreç çoktan bitmiş olurdu" dedi.

'KOMİSYON CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ZOR MESELESİNİ ELE ALDI'

Önümüzdeki günlerde siyasi partilerle görüşme olup olmayacağı ile ilgili soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Biz Meclisteyiz. Bugün konuşmamda da ifade ettim; her türlü konunun konuşulacağı yer Meclistir. Millet adına karar verecek olan yer Meclis'tir. Kurulan bu komisyon Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesini ele aldı ve yüz akıyla bir raporu ortaya koyarak sonuçlandırdı. Bundan sonraki gelişmelere bağlı olarak tabii ki ben de TBMM Başkanı olarak, bu meseleye de başından itibaren çok ciddi emek vermiş birisi olarak bu konunun gerçekten milletimizin çoğunluğunun, 'tamam oldu, böyle olması gerekiyordu' diyebileceği bir şekilde sonuçlanması için üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı