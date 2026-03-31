Kurtulmuş: Nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulmasını görmek inşallah hepimize nasip olur

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmede AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da yer aldı. Kurtulmuş, Şeyh ve Fattouh görüşmede; İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hak, hukuk, değer tanımaksızın sürdürdüğü soykırım, Batı Şeria'da İsrail güçleri ve yasa dışı yerleşimcilerin şiddet ve zorbalıkları ele alındı. Kurtulmuş, Filistin davasının Türkiye için milli bir mesele olduğunu ve hem devlet hem de millet olarak her alanda Filistin davasına destek vermeyi büyük bir vecibe olarak gördüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin bütün kurum ve kuruluşlarının Filistin'e destek olmak için seferber olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Milletin temsilcileri olarak bizler de TBMM'de Filistin meselesini her zaman en üstteki dış politika meselemiz olarak gördük. Parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak uluslararası platformlarda Filistin devletinin ve halkının hakkını korumak için gayret sarf ettik, sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

'BATI DÜNYASI SÜSLÜ CÜMLELERİN ALTINDA KALDI'

Gazze'deki soykırım ile eş zamanlı olarak Batı Şeria'da sürdürülen insanlık dışı yaklaşımlarda 75 binin üzerinde şehit olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Filistin devletine ve halkına başsağlığı, yaralılara ise şifa diledi. Kurtulmuş, insanlık tarihinin gördüğü en ağır soykırım karşısında başta İslam dünyası olmak üzere Batı dünyasının büyük bir sessizlik içerisinde olduğunu aktararak, "Batı dünyası insan hakları, demokrasi, ülkelerin egemenliği gibi şimdiye kadar kullandığı bütün o süslü cümlelerin altında kaldı. İslam dünyası da kardeşlik ve kardeşliğin gerektirdiği hukuku korumak bakımından sınıfta kaldı" diye konuştu.

'FİLİSTİN İLE HİÇBİR BAĞI OLMAYAN İNSANLAR FİLİSTİN BAYRAĞINI İNSANLIĞIN SİMGESİ OLARAK KABUL ETMEKTEDİR'

Kurtulmuş, dünya genelindeki insaf ve vicdan sahibi kitlelerin İsrail'in soykırımına ve insanlık suçlarına karşı çıktığını ve bu sayede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail aleyhinde bir kararın çıktığını söyledi. Filistin'i tanıyan devletlerin sayısının giderek artmasını önemli olduğunu ve Filistin davası konusunda ümitvar olmayı gerektiren bir gösterge olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Filistin ile din olarak, ırk olarak hiçbir bağı olmayan ülkelerde bile insanlar Filistin bayrağını insanlığın bir simgesi olarak kabul etmektedir" dedi.

'MESCİD-İ AKSA'NIN YIKILMASINA İSLAM DÜNYASI İZİN VERMEYECEKTİR'

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvede imzalanan Gazze'deki barış anlamasının İsrail tarafından sabote edildiğini, insani yardımlar başta olmak üzere birçok uluslararası yardımın engellendiğini dile getiren Kurtulmuş, sözde kabul edilen barış planının gerçekte uygulanmadığını ifade etti. Batı Şeria'da Müslümanların evlerini ve arazilerini işgal eden soykırımcıların şimdi işi fiili şiddete döktüğünü belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Netanyahu çetesinin özellikle son iki uygulaması, bütün sabır taşlarını çatlatmıştır. Asla kabul edilemez ve bütün Müslümanların, bütün insanlığın gözünü açmalıdır. Bunlardan birincisi ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulmasıdır. Bu doğrudan doğruya 2 milyarlık İslam alemine ve Müslümanların inançlarına karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu kapatma kararının arkasındaki esas meselenin bir güvenlik gerekçesi olmadığını gayet iyi biliyoruz. İsrail hükümetinin esas niyeti Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına hazırlık yapma sürecini başlatmaktır. Siyonist yönetim, kendi sapkın dini ideolojilerinden kaynaklanan nihai bir kıyamet savaşına hazırlanıyor ve bunun için de Mescid-i Aksa'nın yıkılmasını bir kilometre taşı olarak görüyor olabilir. Ancak boşuna hayal kurmasınlar, ham hayal içinde olmasınlar, Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına asla ve asla ne İslam dünyası ne insanlık izin verecektir."

'İSRAİL GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI HUKUKİ YOLLARLA BATI ŞERİA'DA GENİŞLETMEK İSTİYOR'

Kurtulmuş, İsrail parlamentosunun Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının rezillik olduğunu kaydederek, "Bu büyük bir insanlık suçudur. Yani aynı suçu işleyen Filistinli olduğu zaman idam cezası, başkası olduğu zaman ise başka bir hukuk uygulanacak. Bunun asla izahı yoktur. Bütün dünyanın bu konuda mutlaka uyanık olması lazım ve sonuna kadar karşı çıkması lazımdır. Aynen Gazze'deki soykırım gibi İsrail parlamentosu şimdi aldığı bu kararla birlikte dünya büyük bir sınavın içindedir. Bakalım cılız bir iki tane protesto cümleleriyle bunu geçiştirecekler mi yoksa başta Batı dünyası olmak üzere bütün dünya böylesine önemli bir hukuki alandaki çifte standardı, bu yanlış uygulamayı bir şekilde durdurmak için harekete geçecekler mi? Bunu göreceğiz. Bu kararıyla da İsrail'in, Gazze'deki soykırımı hukuki yollarla Batı Şeria'da genişletmek istediğini anlıyoruz. Buna dünya müsaade etmemelidir. Biz sonuna kadar bu konuda uluslararası alanda neler yapılabilirse bunun mücadelesini vermeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bütün Filistin halkına sabır, direnç ve cesaret diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulmasını görmek hepimize nasip olur. Sizlere de böylesine özgür bir Filistin devletinin yöneticileri olarak halkınıza hizmet imkanı doğar diye ümit ve temenni ediyorum. Türk milleti olarak hepimizin ortak duası budur. Bu duaların gereğini yerine getirmek için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'FİLİSTİN HALKININ SEBATI VE DİRENİŞİ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYANDIR'

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ise Türkiye ve Filistin halkı arasında tarihi ilişkilerin bulunduğunu ve Filistin davasının Türkiye ve Türk halkı tarafından sahiplenilmesini de önemsediklerini söyledi. İsrail'in uluslararası kanunları çiğneyerek ortaya koyduğu zulümler ve insanlık dışı uygulamaları sonucu 75 binden fazla Filistinlinin şehit olduğunu, 200 bine yakın yaralının bulunduğunu aktaran Şeyh, Gazze'nin yakılıp yıkıldığını söyledi. Şeyh, Gazze'de yaşananlar karşısında hiçbir insanın dayanamayacağını ifade ederek, "Aynı şekilde Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılara da devam ediyor. Filistin halkımızın sebatı ve direnişi gerçekten takdire şayandır. Bu halk büyük bir fedakarlıklarla toprağına bağlı kalmak için çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

'NİHAİ AMACIMIZ BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASIDIR'

Filistin halkının, Araplar ve Müslümanların, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin desteğini takdirle karşıladığını vurgulayan Şeyh, "Filistinliler hürriyetlerine, bağımsızlıklarına kavuşmak için çabalarını devam ettirmektedir. Nihai amacımız başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı