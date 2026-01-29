Kurtulmuş: BM kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ' Dünya 5'ten büyüktür' diyerek Birleşmiş Millletler'de (BM) dile getirdiği ilk andan itibaren, bu sözler dünya gündemine hızlı bir şekilde taşındı. Dün 'Ne söylüyor, acaba bunlar' diye bakanlar, bugün ne kadar haklı tezleri dile getirdiğimizi anlamaya başladılar. BM kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. BM sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca bu yıl 10'uncusu düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'nın açılış dersine katıldı. 1'inci TBMM binasında düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile öğrenciler yer aldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bilirsiniz ama bir kere daha teyiden ifade etmek isterim ki burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası. Bu binada sadece bir Meclis kurulmadı. Esasında dünyada neredeyse hiçbir devletin sahip olmadığı bir tecrübeye sahibiz. Burası ilk etapta bir askeri harekat merkezi, yani Milli Mücadele'nin merkezi olarak bir fonksiyon icra etti. Meclis-i Mebusan'da olanlar ve Anadolu'nun dört bir tarafından temsilci olarak buraya gelenler, bir taraftan Milli Mücadele'yi yönettiler ve 3 sene sonra ise bulunduğumuz bu binada Cumhuriyet'in ilanını gerçekleştirmiş oldular. Dolayısıyla Türk tarihinin önemli bir safhasına şahitlik etmiş olan, neredeyse her santiminde tarih ve mücadele olan bir binadayız. Bu binanın, bu anlamda da fevkalade önemli bir değeri olduğunun bir kere de altını çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

'BM KAĞIT ÜZERİNDE BİR KURULUŞTAN İBARETTİR'

Dünya genelinde büyük dönüşümlerin yaşandığını belirten Kurtulmuş, devletler arasındaki rekabetlerin başka bir safhaya geçtiğini söyledi. 1'inci ve 2'nci Dünya Savaşları sonrasında küresel sistemin büyük bir tahribata uğradığını kaydeden Kurtulmuş, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki 2'nci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünya küresel sistemi, fevkalade büyük bir tahribata uğramıştır. Uluslararası sistemin, yani büyük bir savaşın ardından BM olarak vücut bulan bu uluslararası mekanizma ve kurumlarının artık çalışmadığı, çalışamadığı, fonksiyonlarını icra edemediği bir döneme girdik. Özellikle son yıllarda yaşadığımız sınamalarla bu artık iyice ortaya çıktı. Bizler 10 yıllar boyunca dünyanın yeni ve adil bir küresel sisteme ihtiyacı olduğunu söylüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek BM'de dile getirdiği ilk andan itibaren, bu sözler dünya gündemine hızlı bir şekilde taşındı. Dün 'Ne söylüyor acaba bunlar' diye bakanlar, bugün ne kadar haklı tezleri dile getirdiğimizi anlamaya başladılar. BM kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. BM sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir; çünkü dünyanın bütün ülkeleri herhangi bir konuda karar alsa bile, 5 veto sahibi olan ülkeden birisi, 'Hayır, ben bu kararı onaylamıyorum' diyerek veto etse, o kararı uygulayamıyorsunuz" diye konuştu.

Kurtulmuş, BM'nin savaşları durdurup barışı tesis edecek bir fonksiyonu icra etmediğini ve bu nedenle iflas ettiğini ekledi.

'GÜCE BAĞLI BİR ULUSLARARASI SİSTEM İCRA EDİLECEK'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail, şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki masum ve mazlum halkın üzerine bir kabus gibi saldırılarını sürdürüyor. Hatta bir barış süreci olduğu iddia edilmesine rağmen, maalesef soykırım devam ediyor ve bunun yanında şartların iyileştirilmemesi, dolayısıyla da soğuklar ile açlıktan çocuklar ve yaşlılar ölüyor. Böylesine ağır bir insani tabloya karşı insanlık neredeyse kulaklarını ve gözlerini kapatmış vaziyette bunu seyrediyor. Ayrıca devletlerin, hükümetlerin büyük oranda bu sessizliğine rağmen bir taraftan bizim 'İnsanlık cephesi' dediğimiz, bu duruma seyirci kalmayacak ahlak ve hakikate bağlılık içerisinde olan milyonlarca insan, İsrail'e karşı reaksiyonunu ortaya koyuyor. Dünyanın yeni bir döneme doğru girdiğinin ispatının en hazin örneklerinden birisi de geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanının bir gece yarısı eşiyle birlikte yatağından çıkarılıp derdest edilerek başka bir ülkeye götürülmesidir. Ülkelerin egemenlikleri, uluslararası hukukta yargılanmanın açık ve şeffaf bir şekilde olması gibi temel hukuk tamamı ayaklar altına alınmıştır. Ne yazık ki bütün dünyada birkaç günlük magazin haber mahiyeti taşıyan bu fevkalade önemli olay, maalesef dünyanın gündeminden de kalkmıştır. Aslında bu şu demektir; artık bundan sonra dünyada kurala bağlı bir uluslararası sistem değil, güce bağlı bir uluslararası sistem icra edilecektir. Yani kuralların, hukukun yerine orman kanununun geçerli olduğu bir döneme girilmekte olduğunun çok vahim bir uyarısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, ABD'nin Danimarka'nın Grönland bölgesini ele geçirmek istemesinin NATO'nun temellerini çatlatabileceği uyarısında bulundu ve Türkiye'nin küresel gelişmelere karşısında güçlü bir durması gerektiğini ifade etti.

'İSRAİL HÜKÜMETİNİN KORKULU RÜYASI HALİNE GELDİ'

Dış politika alanında en önemli başlıklardan birinin sorumluluk olduğunu aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye, Gazze diplomasisi konusunda bir numaralı ülkedir. 8 Ekim sabahından itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz nerede, hangi fırsatı bulursak bulalım Gazze'nin masum halkının davasını savunmayı önemli bir sorumluluk olarak kabul ettik. Örneğin bu süre içerisinde çevre tahribatının önlenmesiyle ilgili bir uluslararası toplantıya dahi katılsak orada konuyu sağdan aldık soldan aldık, Gazze'deki soykırıma getirdik. Her platformda Allah'ın izniyle Türkiye diplomasisi İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Biz, 'Gazze'den bize ne' diyemeyiz? Biz Gazze'deki gelişmeleri göz ardı edemeyiz ya da Suriye'deki gelişmeleri dün de göz ardı edemezdik, bugün de göz ardı edemeyiz. 'Bize ne Suriye'den' diyemeyiz. Suriye bizim bir yaramız, bir parçamız. Gazze ve Filistin bizim kalbimizdir ve bizden ayrılamaz, en hayati parçamızdır. Bu sorumluluğun bizim devlet adabımızdaki karşılığı nizamı alem meselesidir."

'ÜLKEMİZ ÖNEMLİ SINAMALARDAN GEÇİYOR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise tematik kampları önemsediklerini ve gençlerin bu kamplarla tecrübe kazandığını dile getirdi. Bakan Bak, "Ülkemiz önemli sınamalardan geçiyor. Ben de özellikle Diplomasi Akademisi okumuş sayılırım; çünkü TBMM'de çalışırken NATO Parlamenter Asamblesi Türk Kurulu Başkanlığını yaptım. Bildiğiniz gibi NATO çok önemli bir örgüt ve biz de onun güçlü bir üyesiyiz. Bölgemizde yaşanan süreçlere baktığımız zaman, Türkiye'nin güçlü bir liderliğe, yapıya ve orduya sahip olması gerekiyor. Hepiniz Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi görüşmelerini çok yakından takip ediyorsunuz. Tabi bizim açımızdan aynı zamanda spor diplomasisi var. Biz spor diplomasisinin de sporun ortak bir dil olduğunu da ifade ediyoruz. Gençlerimiz bu noktada da önemli tecrübelerini paylaşabilirler" dedi.