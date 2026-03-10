'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında İran'daki gelişmeleri değerlendirirken "Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam koklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir." dedi. Bahçeli'nin ardından partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve Türkiye'ye düşen füzelere dair konuşan Bakırhan, "Dünyanın neresinde bir mermi patlasa gözü Kürtleri arayan viledalı analistler bir anda ekrana çıkıyor, andıç gibi açıklamalar yapıyorlar. Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş o viledalı analistler artık şu tür cümleleri kurmaktan vazgeçsin: 'Kürtler artık dış güçlerin kendilerine bir faydası olmadığını anlamalı… Kürtler kart olarak kullanılmaya izin vermemeli…'" diye konuştu.

"İRAN YÖNETİNİ ZULÜM EKTİ, ÖFKE BİÇİYOR"

İran yönetimini eleştiren Bakırhan, " İran'da rejim halklardan ve inançlardan rıza almak yerine varlığını topa tüfeğe yatırdı. Kadınların her türlü özgürlüğünü yasakladı. Ekonomiyi yönetemedi. Kimliklere özgürlük tanımadı. Her gün onlarca Kürt ve muhalifi idam etti. İran halkıyla ilişkisinde zulüm ekti, şimdi öfke biçiyor" dedi.

"DIŞ MÜDAHALELER DEMOKRASİ GETİRMEZ"

Bakırhan, "Dış müdahalelerle bir ülkede rejimi değiştirmek, o ülkeye demokrasi ve mutluluk getirmez. Bu savaştan çıkarabileceğimiz en önemli ikinci başlık budur" dedi.

Ülkeye demokrasi ve refah gelmesinin yolunun, halkın öz mücadelesinden geçtiğini söyleyen Bakırhan, "Savaş büyüdükçe sınırlar değil, acılar genişliyor; küresel ve bölgesel güçler tepişirken halklar eziliyor. Dış müdahaleler son bulmalı, inkarcı rejimler de değişmeli. Sadece dış müdahalelere karşı değiliz; bu inkarcı rejimin değişmesinden de yanayız" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERE AKIL VERMEYİN"

Kürtlerin ve DEM Parti'nin bu yaklaşımı bilinmesine rağmen, ısrarla Kürtlere akıl vermeye çalışanlar olduğunu söyleyen Bakırhan açıklamasına şöyle devam etti:

"Bakın, dünyanın neresinde bir mermi patlasa gözü Kürtleri arayan viledalı analistler bir anda ekrana çıkıyor. Bir anda, andıç gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu vurguyu özellikle yapıyorum: Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş o viledalı analistler artık şu tür cümleleri kurmaktan vazgeçsin: 'Kürtler artık dış güçlerin kendilerine bir faydası olmadığını anlamalı… Kürtler kart olarak kullanılmaya izin vermemeli…' Bu boş hamaset ile gerçeği perdelemeyi bırakın, Kürtlere akıl vermekten vazgeçin."

"KÜRTLER BUGÜN KONUŞULUYORSA SORUMLUSU SYKES-PİCOT VE BÖLGE DEVLETLERİDİR"

Bakırhan, son bir haftadır tüm dünyanın İran üzerinden Kürtleri konuştuğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir ay önce de dünya Kürtleri konuşuyordu, odak Suriye'ydi. Dünya neden sürekli Kürtleri konuşuyor? Şapkanızı önünüze koyun. Eğer Kürtler yaşadıkları ülkelerde eşit ve özgür yurttaşlar değilse, kimliksiz, baskı ve zulüm altında yaşıyorsa elbette Kürtler konuşulacak. İran'da neyi konuşacağız? Tabii ki kimliksiz Kürtleri konuşacağız. Kürtleri kullanılmakla itham edenler, yüzyıldır inkar ve asimilasyon politikalarıyla Kürtleri görmezden geldiler. Kürtler bugün konuşuluyorsa bunun sorumlusu Sykes-Picot Anlaşması ve bölge devletleridir. Dünya neden Kürtleri konuşuyor diye dert yananlar, önce nerede hata yaptık diye kendilerine sormalı."

"KÜRTLERİN İRADESİNİ TANIYIN"

Bakırhan, Kürtlerin konuşulmaması için yapılması gerekeni ise şöyle açıkladı: "Bir silah patladığında 'Aman, Kürtler ne yapacak' korkusu mu var? Bu korkuyu gidermenin yolu bellidir. Kürtlerin bir halk olmaktan kaynaklı haklarını, iradesini tanıyın. Kürtler dilini, kimliğini ve kültürünü özgürce yaşasın. Yaşadıkları ülkelerin üvey değil, eşit yurttaşları olsun."

ÖCALAN, BARZANİ VE TALABANİ NE DEDİ

Kürtlerin ve Kürt liderlerinin çözümü dışarıda değil, yaşadıkları ülkelerde aradığını söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Abdullah Öcalan yıllardır çözümü bölge topraklarında arıyor. İran'ı demokrasiye davet etti, 'Halkları ve inançları tanıyın' dedi. Kürtlere de 'Bölgesel bir savaşın parçası olmayın ama sizi yok sayanlara karşı da birlik olun ve mücadele edin' dedi. Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin hiçbir komşuya tehdit oluşturmadığını açıkça söyledi. Bafil Talabani ise şu tarihi uyarıyı yaptı: 'Kürtlerin bu savaşta mızrak ucu olarak kullanılması büyük bir hata olur.' Kürtlerin ve liderlerinin mesajı net ve onurludur: Kürtleri tehdit olarak görmeyin. Kürtleri, bölgesel barışa katkı sunacak bir halk olarak tanıyın ve kabul edin. Şunu net söylüyorum: Ne İran'ın ne İsrail'in ne de Amerika'nın 'Federe Kürdistan topraklarını' ve İran'daki Kürt kentlerini kendi savaş sahasına çevirmeye hakkı vardır."

Kaynak: Haberler.com