Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti
Ankara'da düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreninde kura çekimi sırasında gülümseten bir an yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk çektiği kurada, adayın memleketi Sinop'un Durağan ilçesi çıktı. "Sinopluymuşsun, adil olsun diye bir kez daha çekelim" diyen Erdoğan, ikinci kurada bu kez Yozgat'ın Şefaatli ilçesini çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreninde konuşmasının ardından kura çekimini gerçekleştirdi.

"ADİL OLMAZ" DİYEREK İKİNCİ KEZ KURA ÇEKTİ

Törende renkli bir an yaşandı. Erdoğan'ın çektiği ilk kurada, kaymakam adayının memleketi olan Sinop'un Durağan ilçesi çıktı. Bu tesadüf salonda tebessümle karşılanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinopluymuşsun, o zaman adil olsun diye bir kez daha çekelim" diyerek ikinci kez kura çekti.

SALONDA ALKIŞ TUFANI

İkinci çekilen kurada ise Yozgat'ın Şefaatli ilçesi çıktı. O anlar salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

GENÇ KAYMAKAMLARA NASİHAT

Öte yandan törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu asla unutmayın, inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Kapınıza kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek, öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikkat ister. Samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi 4 duvar arasına hapsolup, mesai saatleriyle sınırlı kalarak yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında yer alacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız" dedi.

Olgun Kızıltepe
