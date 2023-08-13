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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da muhtarlarla bir araya geldi

Politika Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Ersoy, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Ersoy, kentteki temasları kapsamında ilçedeki bir otelde muhtarlarla toplantı yaptı.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Hisarcık Antalya Politika Haberler

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