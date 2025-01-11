Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela'da Maduro'nun Yemin Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni seremonisine katıldı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi temsilen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro'nun yemin töreni seremonisine katıldık. Türkiye-Venezuela dostluğunu pekiştiren bu güçlü bağları daha da ileriye taşıyacak iş birlikleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.