Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Tunceli'de Cemevi'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'de bulunan Sorpiyan Cemevi'ni ziyaret etti, burada birlik ve beraberlik mesajı vererek fidan dikti.

CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarını sürdürdüğü Tunceli'de Yolkonak köyünde bulunan Sorpiyan Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy çıla yaktı, birlik ve beraberlik mesajı vererek cemevinin bahçesine fidan dikip, can suyu verdi. Bakan Ersoy, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
