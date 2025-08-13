Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Tunceli'de Cemevi'ni Ziyaret Etti

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'de Sorpiyan Cemevi'ni ziyaret ederek, Alevi dedeleriyle bir araya geldi ve cemevinde fidan dikti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarını sürdürdüğü Tunceli'de Yolkonak köyünde bulunan Sorpiyan Cemevi'ni ziyaret etti. Alevi dedeleri tarafından karşılanan Bakan Ersoy çıla yaktı, birlik ve beraberlik mesajı vererek cemevinin bahçesine fidan dikip, can suyu verdi. Bakan Ersoy, ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
