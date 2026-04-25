Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin açılışına katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinin yanı sıra pek çok kurumun desteğiyle düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali"nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da konuk olduğu Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen açılışta konuşan Bakan Ersoy, bienalin yalnızca bir sanat etkinliği olmadığını belirterek, "Aynı zamanda bir hayal kurma alanı, bir öğrenme yolculuğu ve çocuklarımızın dünyayı yeniden yorumladığı bir zemin olarak tasarlanmıştır. 'Renkliyse Gerçektir' sloganı ile yola çıkan bu önemli organizasyon, resimli çocuk kitaplarının iki boyutlu dünyasını üç boyutlu bir deneyime dönüştürerek kitabı yaşayan bir hale dönüştürmektedir." dedi.

Ersoy, çocukların bienalde sadece okumadıklarına, keşfettiklerine, sorguladıklarına ve ürettiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu, kültür politikalarımız açısından son derece kıymetli bir dönüşümdür. Avrupa'nın sayılı, ülkemizin ise en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi'ni hayata geçirirken tam da bunu planlamıştık. Yaşayan kütüphane konsepti ile 250 yıllık tarihi yapıyı cazibe merkezi haline getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te açılışını gerçekleştirdiği Rami Kütüphanesi'nde bugüne kadar 9 bine yakın etkinlik gerçekleştirirken 8 milyon 800 bine yakın kişiyi misafir ettik. Bienale de ziyaretçilerimizin yoğun ilgi göstereceğine eminim."

"Bienalin birçok başlıkta mesajları da olacak"

Bienal kapsamında Dede Korkut temalı alanların, "Işıldayan Masallar" sergisinin ve "Kitabın Serüveni" gibi deneyim alanlarının geçmişten geleceğe uzanan kültürel hafızayı çocuklarla buluşturduğunu söyleyen Ersoy, bu yönüyle bienalin köklerle bağ kurarken geleceği de inşa ettiğini dile getirdi.

Bakan Ersoy, bienalde ayrıca zengin bir programın katılımcıları beklediğini belirterek, "300'ün üzerinde atölye, panel ve etkinlikle bu organizasyon, yalnızca çocukları değil aileleri de kültürel etkinliklerin aktif bir parçası haline getirmektedir. Bu bienalin birçok başlıkta mesajları da olacak. Yeşilay işbirliğiyle yürütülen farkındalık çalışmaları ve eğitim projelerinin çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"'Geri Döneceğiz' enstalasyonu, sanatın evrensel diliyle dünyaya güçlü bir çağrı yapmaktadır"

Bu bienalin bir diğer önemli yönünün ise taşıdığı vicdani ve insani mesaj olduğuna dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, "Başta Filistin olmak üzere, yerinden edilen çocukların yaşadığı acılara dikkat çeken 'Geri Döneceğiz' enstalasyonu, sanatın evrensel diliyle dünyaya güçlü bir çağrı yapmaktadır. Bu çağrı, insanlığın ortak vicdanına yöneliktir." görüşünü paylaştı.

Ersoy, sanatın sadece estetik ifade biçimi değil aynı zamanda bilinç, duruş ve gelecek olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bilinçle hareket eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali, sürdürülebilirlikten kültürel üretime, aile katılımından yaratıcı eğitime kadar pek çok alanda örnek bir model ortaya koymaktadır. Bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, çocuklarımızın sanatla büyüdüğü, hayal kurmaktan vazgeçmediği ve üretmekten keyif aldığı bir Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 25 Nisan-15 Haziran arasında açık olacak olan bu bienale tüm çocuklarımız ve ailelerini davet ediyorum."

"Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla gerçekleştirilen bienalde resimli çocuk edebiyatı, sanat, dijital üretimler, enstalasyonlar ve deneyim alanlarıyla geniş bir yelpazede ele alınıyor.

Girişi ücretsiz olan bienal, 15 Haziran'da sona erecek.