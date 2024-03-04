Kulisleri hareketlendiren iddia: Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanan ve İstanbul ile Ankara dahil olmak üzere tüm şehirlerde kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah Partisi ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

CANLI YAYINDA SES GETİRECEK İDDİA

Eski AK Parti Tokat Milletvekili Resul Tosun katıldığı TV 100 canlı yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir'de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.

"SEÇİMİN KADERİ DEĞİŞİR"

Program sunucusunun "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Sunucu bu yanıt üzerine "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN "ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL" DEMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" demişti.