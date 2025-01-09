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Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. 40 dakika süren görüşme sonrası, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, kendisi paltoyla, MHP lideri Bahçeli ceketle çıkınca "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçen Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi 40 dakika sürdü.

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

"DEVLET BEY İLE DELİKANLILIK FARKI"

Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi. Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Can:

reis acaba bahçeliye hangi talimatları verdi yani ayar çekti!

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Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Ha?

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