Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı bahçe kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçen Bahçeli ve Erdoğan görüşmesi 40 dakika sürdü.

"DEVLET BEY İLE DELİKANLILIK FARKI"

Görüşme sonrası Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahçe kapısına kadar eşlik etti. Konutun kapısından çıkarken kaban giymeden kendine eşlik eden Bahçeli'yi işaret eden Erdoğan, "Devlet Bey ile delikanlılık farkı" dedi. Erdoğan ayrıldıktan sonra konutuna dönen Bahçeli, bir süre sonra MHP Genel Merkezi'ne geçmek üzere evden çıktı.