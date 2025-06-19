Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İran-İsrail Gerilimi ve ABD İlişkileri Üzerine Açıklamalar

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasındaki çatışmalara değinerek, " Rusya'nın İran'a desteği açıktır ancak mevcut anlaşmamız (Rusya-İran stratejik Ortaklık Anlaşması) karşılıklı askeri yardımı öngörmüyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklama yaptı. Peskov açıklamalarında İran-İsrail çatışmasına, ABD ile ilişkilere ve Ukrayna'daki duruma değindi. İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan Rus uzmanların güvenliğini sağlayacağına dair güvence verdiğini belirten Peskov, "Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail ile Buşehr santralinde çalışan uzmanlarımızın tehlikede olmayacağı ya da saldırı tehdidiyle karşılaşmayacağı yönünde bir anlaşma olduğunu söyledi" dedi. Peskov, "İsrail'in Rus uzmanların güvenliğini sağlama sözü verip vermediği" sorusuna ise olumlu yanıt verdi.

ABD'nin İran ile İsrail çatışmasına doğrudan katılma ihtimaline değinen Peskov, bunun "korkunç bir tırmanma sarmalına" yol açacağını vurguladı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "Bu, çatışmanın coğrafi olarak genişlemesi anlamına gelir. Tahran'dan gelen açıklamalara bakılırsa, bu yeni ve tehlikeli bir tırmanışa neden olabilir" şeklinde konuştu.

"İran, yardım destek talebinde bulunmadı"

İran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimde İran tarafında olduklarını dile getiren Peskov, "Rusya'nın İran'a genel olarak desteği açıktır" ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu çatışma başladığında, Dışişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan açıklamada İsrail'in eylemleri ve saldırılar açıkça kınandı. Ayrıca, saldırıların derhal durması ve çatışmanın barışçıl müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine dair tavizsiz tutumumuz vurgulandı. Putin'e haber ajansı yöneticileriyle yaptığı görüşmede, Rusya'nın İran'a askeri yardım sağlayıp sağlamayacağı soruldu. Putin ise, her şeyden önce İran'ın bizden böyle bir yardım talep etmediğini ve mevcut anlaşmamızın (Rusya-İran stratejik Ortaklık Anlaşması) böyle bir durumda karşılıklı askeri yardımı öngörmediğini söyledi. Anlaşmada böyle hükümler yok" dedi.

Peskov, Moskova'nın gerekirse İran-İsrail anlaşmazlığının çözümünde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çekti. Kremlin Sarayı Sözcüsü, "Başkan Putin bunu mevkidaşı Trump'a söyledi. Netanyahu ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı son telefon görüşmelerinde de ele alındı" diye konuştu.

"Putin, Trump'ın bu devam eden krize çözüm bulma konusundaki samimi isteğini değerli buluyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna çatışmasına çözüm bulma konusundaki isteğini takdir ettiğini belirten Dmitry Peskov, "Başkan Putin, Trump'ın bu devam eden krize çözüm bulma konusundaki samimi isteğini ve onun ile ekibinin bu yöndeki çabalarını gerçekten değerli buluyor. Bu tür bir destek çok önemli" şeklinde konuştu. Trump'ın daha önce dile getirdiği, "Ukrayna savaşını bir günde bitirebileceği" yönündeki açıklamaların sorulması üzerine Peskov, bu ifadelerin çoğunlukla mecazi anlamda kullanıldığını ve Trump'ın da bunu kabul ettiğini belirtti.

"ABD ile Rusya arasında iletişim kanalları yeniden faaliyette"

Ukrayna ile yapılan müzakereler sonucunda birçok yaralı ve genç Rus askerinin ülkelerine dönebilmesinin çok önemli bir başarı olduğunu söyleyen Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, "İki tur görüşme yapıldı, büyük bir çalışma gerçekleştirildi ve en önemlisi İstanbul'da varılan anlaşmaların çok anlamlı insani sonuçları oldu. Yüzlerce ağır yaralı, genç vatandaşımız Ukrayna'dan döndü. Bu bir sonuç mudur? Bu çok önemli bir sonuçtur. Gençlerimiz eve dönme fırsatı buldu. Biz de genç Ukraynalıları geri verdik" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile Rusya arasında iletişim kanallarının yeniden faaliyete geçtiğini belirterek, "İki başkan arasındaki görüşmeler buzdağının sadece görünen kısmı. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında, cumhurbaşkanlığı danışmanları, özel temsilciler ve diğer kurumlar arasında iletişim sürüyor. Şu anda büyük bir çalışma yürütülüyor ve yeniden açılan diyalog kanalları çalışıyor. İstenen sonuca hemen ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ancak adım adım ilerlemeye hazır olmak şart" diye konuştu. - ST. PETERSBURG