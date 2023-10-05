Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in değerleri korunmalı

Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet'in tek başına değil, tüm nitelik ve değerleriyle korunması gerektiğini vurguladı.

Konyaaltı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında açılış konuşması yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyetin değerlerinin iyi anlaşılması ve bu değerlerin bütün halinde korunması gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Esen, dileğinin, gelecek nesillerin de aynı coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlaması ve sahiplenmesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'i var eden nitelikleri iyi anlamak gerektiğini kaydeden Esen, "Bir ülkede cumhuriyetin varlığı, yani tersi olan monarşinin yokluğu, ancak bazı nitelikleri o cumhuriyeti taşıyorsa bir anlam ifade eder. Monarşinin yokluğu, cumhuriyetin varlığı tek başına bir ülkenin çağdaş bir ülke olmasını sağlamayacaktır. Bunun farkında olan Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin nasıl bir cumhuriyet olacağını, niteliklerinin nasıl olacağını, kurulmuş olan cumhuriyetle yönetilecek devletin değişmez amacının ne olacağını gayet net bir şekilde hepimize bildirilmiştir" dedi.

CUMHURİYETİN İLKELERİ TARTIŞILMAMALI

Adalet, özgürlük ve halkın egemen olduğu ülkelerde cumhuriyet niteliklerinin hiçbir tartışmaya konu edilmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Esen, Cumhuriyetin ancak bu şekilde anlamlı kılınacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını ifade eden Esen, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet ilkeleri, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından oluşan ekibin, bu ülke topraklarına ve insanlarına, mutluluk ve refah getireceklerine inandıkları prensiplerdir. Yani Cumhuriyet'imiz, nitelikleriyle beraber elbette ilelebet payidar kalacaktır. Adalet ve eşitliğin egemen olduğu, ilkelerinin hiçbir tanesini hiçbir zaman tartışılmadığı bir Cumhuriyet olarak kalması, Cumhuriyet'i anlamlı kılacaktır. Yanımızda yöremizde, komşumuz veya biraz uzakta olan birçok sıkıntılı ülkenin aslında cumhuriyetle yönetildiğini görüyoruz. Dolayısıyla cumhuriyeti tek başına değil, bugün bizim için anlamını koruyarak varlığını sürdürmesini diliyoruz."

Başkan Esen ve partilerin grup sözcülerinin konuşmalarının ardından oylanan gündem maddeleri, oy birliğiyle meclisten geçti. Ekim ayı devam meclisinin ise 10 Ekim Salı günü gerçekleştirilmesi karara bağlandı.