Konya Meram Belediyesi'nin 'Bizim Meram Masası' çözümün adresi oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçenin talep, şikayet ve beklentilerine hızlı yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen "Bizim Meram Masası" son 4 yılda olduğu gibi 2023 yılında da çözümün adresi oldu.

Meram'ın talep, şikayet ve beklentilerine hızlı yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen Bizim Meram Masası son 4 yılda olduğu gibi 2023'te de çözümün adresi olmaya devam etti. Kurulduğu 2019 Haziran ayından bu yana vatandaşlar ile belediye arasında en güçlü köprü olan 'Bizim Meram Masası' başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu.

"Bizim Meram Masası hızlı çözümler üretmeye 2023 yılında da devam etti

Taleplerin yüz yüze, başkana ve başkanlığa mesaj, CİMER, mail, sosyal medya, telefon, valilik açık kapı, büyükşehir açık kapı, web sitesi, whatsapp, 112 Acil Çağrı Merkezi ve yüz yüze iletebildiği 'Bizim Meram Masası'na vatandaşlar; evlilik işlemlerinden imar çapı müracaatlarına, yaralı hayvan ihbarından üniversite burs başvurularına, sosyal kart taleplerinden asfalt taleplerine kadar geniş bir yelpazede başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Bu çerçevede 2023 yılında en çok başvuru Veteriner İşleri, Sosyal Yardım ve Fen İşleri Müdürlüklerine yapıldı. Tüm başvurular için en çok tercih edilen kanallar ise web sitesi, telefon ve yüz yüze başvurular oldu. Birim, yapılan başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturarak önemli bir başarının daha altına imza attı.

"Bizim Meram Masası 5 yılda gerçek anlamda bir köprü oldu"

Bizim Meram Masası, son 5 yıllık karnesi ile de göz doldurdu. Meramlıların müracaat için en çok tercih ettiği kanal telefon olurken, onu web sitesi ve yüz yüze müracaatlar izledi. 5 yıllık süreçte de en çok müracaatlar yine Sosyal Yardım, Veterinerlik ve Fen İşleri Müdürlüklerine yapıldı. Bu süre içinde yapılan müracaatların yüzde 99.6'sını çözüme kavuşturarak önemli bir başarı yakalayan birim, müracaatların yüzde 0,3'ü için ek süre istedi. 'Bizim Meram Masası'nın kurulduğu günden bu yana hemşehrileriyle kendileri arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, rakamların bunu tüm açıklığıyla gözler önüne serdiğini belirtti.

"Hemşehrilerimizin sorunları hızlı çözüldükçe biz daha çok mutlu oluyoruz "

Birimin bugüne değin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yerel seçimlerinin hemen akabinde hayata geçirdikleri Bizim Meram Masası'nın; hizmette hız, kalite ve konforu maksimum düzeyde artırdığına işaret etti. Birimin bu özellikleriyle sorun ve taleplere hızlı çözümler üreterek vatandaşların memnuniyetini artırmanın yanında kendileri için de belediyecilik hizmetlerini kolaylaştırdığına vurgu yapan Başkan Kavuş, "Bizim Meram Masası, hizmet süremiz boyunca vatandaşımızla aramızda kurduğumuz en önemli ve en güçlü köprü oldu. Bu birim sayesinde, hemşehrilerimizin taleplerini anında değerlendirebiliyor, sorunlar hakkında anında bilgi sahibi oluyor ve müdahale edebiliyoruz. Onların talep ve istekleri bizim için de bir pusula görevi görüyor, aldığımız başvurulara göre hizmetlerimizi şekillendiriyor ve ona göre bir yol haritası belirliyoruz. Vatandaşlarımız da her türlü talebinin hızlı bir şekilde çözüldüğüne tanık oluyor, yaşam standartları yükseliyor. 5 yılın sonunda ortaya çıkan oranlar da bu gerçekliği gözler önüne serdi. Müracaatlarıyla bizleri her türlü çözümün kapısı olarak gören hemşehrilerime ve sorunların çözümü için canla başla çalışan ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA