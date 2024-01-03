Konya Meram Belediye Meclisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerini ağırladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Meclisi 2024'ün ilk toplantısında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerini ağırladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş başkanlığında bir araya gelen Meram Belediye Meclisinin 2024 yılı ilk toplantısının özel misafirleri vardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, hocaları Doç. Dr. Erdal Bayrakçı'nın eşliğinde meclisin ve Başkan Kavuş'un konuğu oldu.

Başkan Mustafa Kavuş, meclis toplantısı öncesinde gençlerle sohbet etti. Sohbetinde belediye çalışmaları ve meclisin işleyiş biçimi hakkında öğrencilere bilgi veren Başkan Kavuş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Sohbetin ardından başlayan toplantıda meclisin karar alma sürecini gözlemleme fırsatı bulan gençler, belediye hizmetlerinin nasıl planlandığına ve uygulandığına da şahit oldu. Meclis toplantısında geleceğin kamu yöneticilerini ve siyaset bilimcilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, bu ziyaretin geleceğin yöneticilerine ilham vermesi amacıyla gerçekleştiğine vurgu yaptı. Öğrencilerden, kendilerine derin bir anlayış ve önemli bir deneyim kazandıracak bu buluşmayı en güzel şekilde değerlendirmelerini isteyen Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Yarın bu sıralarda sizler oturacak, meclisin üyeleri başkanları sizler olacak, ülkeyi ve şehri sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle en güzel şekilde yetişmeniz en iyi eğitimleri almanız bizim için çok değerli. Eğitim serüveninize katkı sunmak gerek şahsımın gerek kurumumun en önemli vazifelerinden biri olduğu inancıyla her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

Başkan Kavuş'un konuşmasının ardından Meram Belediyesi 2024 yılı Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. - KONYA