Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da düzenlenen bir programda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Altay, üniversitelerin Konya için önemli olduğunu belirterek, gençlere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi ve Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Üniversite Buluşmaları" çerçevesinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) iş birliğiyle düzenlenen programda Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileriyle buluşan Başkan Altay, Konya'nın yaklaşık 10 bin yıllık kadim geçmişiyle insanların yaşamını sürdürdüğü dünyanın önemli yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirterek konuşmasına başladı.

"Üniversitelerimiz bizim için çok önemli"

Üniversite öğrencilerinin okullarını bitirdikten sonra Konya'da yaşamaya devam ettiğine dikkati çeken Başkan Altay, "Çünkü burada iş buluyorsunuz, evleniyorsunuz. Veriler bize bunu gösteriyor. Onun için üniversitelerimiz bizim için çok kıymetli. Biz de sizin burada bulunmanızdan çok mutluyuz. Üniversitelerimiz Konya için çok nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor. Onun için üniversitelerimizle iş birliği içinde bulunmak, üniversitelerimizle birlikte çalışmak bizim için çok kıymetli ve önemli. Dolayısıyla Konya'daki 5 üniversitemizdeki 130 bin öğrencimizle birlikte inşallah şehrimize katkı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bir taraftan da Konya'da gençlik faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Başkan Altay, konuşmasının devamında Büyükşehir Gençlik Meclisi, Genç Kültür Kart, Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı gibi Konya Büyükşehir Belediyesinin gençlere ve öğrencilere yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi.

"NEÜ'ye Gençlik Merkezi kazandırmakla ilgili çalışmalarımız var"

Öğrencilerden şehri teneffüs etmelerini isteyen Başkan Altay, "Konya kadim bir kültür. Bu şehirde yaşayan insanlar, bu kültürün eserlerini sizlere tanıtmak için çaba sarf ediyorlar. Bosna Hersek Mahallesi'nde 'Atmosfer' isminde bir gençlik merkezimiz var. Buraya da bir gençlik merkezi yapmakla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bir an önce sizlerin sosyal faaliyetlerinizi yapabileceğiniz, ders çalışabileceğiniz ortamdan oluşan bir alanı kısa süre içerisinde inşa etmeyi arzu ediyoruz" dedi.

"Filistin'de dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleşiyor"

Filistin'de yaşanan insanlık dramına da değinen Başkan Altay, dünyanın gözü önünde bir katliam, bir soykırım gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti: "Hem sosyal medyadan hem şehirde yaptığımız etkinliklerle hem tüm dünyada yapılan protestolar bu acıyı dindirmeye yetmedi maalesef. Çünkü elinde bulunduğu gücün sonsuz bir güç olduğuna inananlar, dünya üzerinde kendilerine bir şey olmayacağını, uluslararası ceza mahkemelerinin ya Birleşmiş Milletlerin kendilerine bir şey yapamayacağına inandıkları için başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere herkesi katlediyorlar maalesef. Bazıları boykot meselesini de çok hafife alıyor ve boykot bazı markalar üzerinde yoğunlaşmış durumda. Benim önerim şu; yerli ürün kullanımı konusunda bir hassasiyet oluşması için bu bir fırsat. Boykot konusunda hepimiz yapabileceğimizden sorumluyuz. Hepimiz bireysel olarak bu süreçte ne yaptığımızla hem vicdani hem insani hem İslami olarak sorumluyuz. Onun için lütfen bu işi hafife almayın."

"Size güveniyoruz"

"Artık dünyanın değişme zamanı geldi" diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Dünya 5'ten büyüktür diyerek aslında bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Her bulunduğumuz ortamda bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü olmazsak bir gün sıranın bize geleceği kesin. Şu anda çok huzurlu bir ülkede yaşıyoruz. Ama coğrafyamıza bakarsanız işte Karabağ'dan başlayın, Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, Ortadoğu'da yaşananlar aslında Türkiye'nin ne kadar büyük ve güçlü olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Onun için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Hepimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmalıyız. Sizler bizden çok daha iyi yetişiyorsunuz. Size güveniyoruz. İnşallah Türkiye'yi çok daha büyük ve güçlü bir hale getireceksiniz. Bunun için imkanlar ölçüsünde size iyi ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Konya'da güzel anılarınız geçsin. Şehrimizde iyi duygularla yaşayın ve ayrılın istiyoruz. Bundan sonraki hayatınız size başarı ve mutluluk getirsin diye temenni ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Programa; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, fakülte dekanları ve öğrenciler katıldı. - KONYA