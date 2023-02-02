Konuşup konuşmayacağı merak edilen Sedat Peker, şartını sundu: Muhalefet girişimci olursa sonuç verir

Seçimlere iki ay kala konuşacağını söyleyen suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, avukatı Ersan Barkın'dan açıklama geldi. Barkın, konuşması için muhalefetten isteği olduğunu belirten Peker'in, "Muhalefetin girişimci olması halinde bunun sonuç vereceğini düşünüyorum. Sonuç verdiği anda da ben hangi tarihte ne yapacağımı taahhüt ediyorsam aynı şekilde davranacağım." dediğini kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021 yılında yaptığı video paylaşımları çok konuşuldu. Paylaşımlar Türkiye'nin gündemine otururken, Sedat Peker bir süre sonra sessiz kaldı. Seçimlere iki ay kala konuşacağını söyleyen Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

PEKER'İN AVUKATI KONUŞTU

Seçim tarihi 14 Mayıs olarak açıklanırken, Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Diken'e açıklamalarda bulundu. Barkın, konuşmak için muhalefetten isteği olduğunu belirten Peker'in şunları söylediğini kaydetti.

"MUHALEFETİN GİRİŞİMCİ OLMASI HALİNDE SONUÇ VERİR"

"Ben sözüme uygun davranmaya hazırım. Sadece söz verdiğim için değil zaten gerekli gördüğüm için. Ama süreç bu koşullarda bunu yapabilmeme olanak vermiyor. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması için muhalefetin girişimci olması halinde bunun sonuç vereceğini düşünüyorum. Sonuç verdiği anda da ben hangi tarihte ne yapacağımı taahhüt ediyorsam aynı şekilde davranacağım."

"TURHAN ÇÖMEZ'İN BİLE ETKİSİ OLDU"

Barkın, böyle bir adımın nasıl etki yaratabileceğine yönelik soruya, "Örneğin Turhan Çömez gitti Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra konsolosluğunda girişimde bulundu. Milletvekili bile olmayan bir kimse. Bunun bile Sedat Peker'in oradaki durumunda, kendisiyle kurulan iletişimde etkisi olduğunu söyleyeyim. Yani Turhan Çömez gibi eski bir milletvekilinin konsolosluk nezdinde yaptığı bir girişim bile bir kıpırdanma, bir hukuki hareketlilik yaratabiliyorsa, Türkiye'de iktidarın bir parçası olabileceği hususunda bir kanaat yaratan siyasal partiler, bu yönde gerçekten bir konsensüs yaratırlarsa, bunun net biçimde kendi hukuki durumunu değiştireceğine inanıyor." yanıtını verdi.

"SONUÇLAR SADECE KENDİSİNİ BAĞLAMIYOR"

Muhalefetin herhangi bir girişimde bulunmaması durumunda Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı sorulan Barkın, "Türk hukukunda ev hapsi neyse, bugün yaşadığı şey net biçimde o. Bu koşullar değişmediği sürece kendi istese bile bir şey yapamaz. Bu koşullarda paylaşım yapmasının anlamı, yarım saat sonra tutuklanmasıdır. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bunu göze alabilir, cesaret edebilir ama yaratacağı sonuçlar sadece kendisini bağlamıyor. Türkiye'de onunla beraber hareket edenleri, ailesini olumsuz etkileyecek sonuçları olur." ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMALARIN SEÇMEN ÜZERİNDE ETKİSİ VAR"

Peker'in seçmenler üzerindeki etkisinin yüksek olduğunu savunan Barkın, "Sedat Peker'in olası açıklamaları, seçim sonuçlarını etkileyebilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Son olarak Avrasya Araştırma'nın bir incelemesi var. AKP'den kopan kitleye gerekçesi sorulduğunda bir kısmı Sedat Peker'in açıklamalarından dolayı bu tavrı aldıklarını söylüyor. Tek bir ankete dayandırmak için söylemiyorum. Kaldı ki Avrasya, Sedat Peker'e yakın bir anket şirketi de değil. Dolayısıyla fiili durum bunu gösteriyor.Bütün anket şirketlerinin sonuçlarını bir buçuk-iki yıllık projeksiyonda değerlendirirseniz zaten cumhur ittifakının güç kaybettiği dönemin Sedat Peker'in videolarının yayınlandığı döneme karşılık geldiği, tekrar güç topladığı dönemin de kendisinin ifşaatlarının azaldığı döneme denk geldiği görülüyor."

"YAŞADIĞI ŞEY IZDIRAPDI"

Ersan Barkın, Sinan Ateş'in öldürülmesinden Peker'in ızdırap duyduğunu belirtti. Barkın, "Sinan Ateş ile bir tanışıklığı var mı bilmiyorum ama net bir şekilde kendisinden işittim, elem duyduğunu söyleyebilirim. Yaşadığı şey net biçimde ızdırapdı yani." diye konuştu.