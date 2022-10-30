Kongreye damga vurdu! Karamollaoğlu konuşmasına sosyalist şairin şiirini okuyarak başladı

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı. Kongrede konuşan Genel Başkan Karamollaoğlu, adaletin açığı kapatılmadan cari, bütçe ve dış ticaret açığının kapatılmasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de milyonlarca işsizin bulunduğunu ve yoksulluğun her geçen gün derinleştiğini ifade eden Karamollaoğlu, "İsraf almış başını gitmiş. Artık 'İhalelerde yolsuzluk yapılıyor' diyemiyoruz, adeta yolsuzluk yapmak için ihaleler yapılıyor." diye konuştu.

OKUDUĞU ŞİİR DİKKAT ÇEKTİ

Karamollaoğlu'nun konuşmasına sosyalist şair Adnan Yücel'in şiiriyle başlaması ise dikkat çekti. Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiirinden dizeler okuyarak konuşmasına başlayan Karamollaoğlu, "Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımızı. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!" dedi.

"BU DEVİR ARTIK KAPANMIŞTIR"

Ülkenin her ferdinin ortak problemlerine çözüm üretmek adına yola çıktıklarını ve bir masa etrafında bir araya geldiklerini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti: "Bu masa, kaybedilecek seçimin ardından yaşanacak bir 5 yılın daha ülkemize ve insanımıza neye mal olacağını gayet iyi bilenlerin kurduğu bir masadır. Birileri algı fabrikalarında sürekli yeni düşmanlar, hainler, teröristler icat edip toplumu birbirine kırdırmak istiyor. Ancak kaybeden hep Türkiye oluyor, kazananlar ise daima bir avuç zadegan. Bilinsin ki bu devir kapanmıştır artık. 85 milyonun kazanacağı bir dönemi başlatıyoruz. Allah'ın izniyle bu masa, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanını belirleyecek, parlamento aritmetiğinde de çoğunluğu elde ederek, ülkemizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretecektir."

İktidar olmaları halinde hayata geçirecekleri politikaları ve hedefleri de anlatan Karamollaoğlu, "Bugünkü zihniyet çarpıktır, bugünkü düzen bozuktur. Biz bu bozuk düzeni, bu çarpık zihniyeti değiştirmek için mücadele ediyoruz. İşte bugün 'Bismillah' diyerek önümüzdeki seçimlerin startını veriyoruz. Bu seçimde milletimizle el ele, yürek yüreğe verecek, bu bozuk düzeni, bu rüşvetçi soygun düzenini değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

TEK ADAY

"Kararlıyız Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla düzenlenen kongrenin Divan Başkanlığına, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya seçildi. Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, 1200 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrenin yapıldığı salonun girişine eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ve Genel Başkan Karamollaoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dev poster, salon içine ise "Saatlerinizi iktidara ayarlayın" yazılı pankart asıldı. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan ve daha sonra adaylık yarışından çekilen Mete Gündoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı Recai Kutan, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.