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Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

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Terör örgütü PKK'nın kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıklaması sonrası tüm gözler fesih kararının ilanına çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, "Şu anda geldiğimiz nokta, kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Muhalif isimler 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var" dedi.

Pkk elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından beklenen açıklama dün geldi. Pkk, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı. Fesih kararının tam olarak ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN ÖNCELİKLE SİLAHLARIN TERK EDİLMESİ"

CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıç şu ifadeleri kullandı: "Tabii daha devam eden bir süreç görüyoruz, hepimiz izliyoruz. Bazı açıklamalar, bazı yapılan görüşmelerin zaten kamuoyuna yansıyan konular. Ama burada önemli olan öncelikle silahların terk edilmesi. Hiçbir şekilde silahla yapılan herhangi bir eylemin olmaması. Terörün, Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye hedefiyle isimlendirdiği sürecin doğru bir şekilde gitmesi. Tabii burada zaman zaman zor dönemler olacak. Ama kararlı olarak her toplumun da, dünyanın da, komşularımızın da, ama özellikle de vatandaşlarımızın beklediği tabii, güvenlik içerisinde terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamak. Tabii bunun en temel unsurlarından bir tanesi kararlı bir terörle mücadele ki bunu zaten ortaya koyduk. Kararlı ve sabırlı bir süreç yönetiliyor.

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

"NE BİR TAVİZ NE DE BİR PAZARLIK VAR"

Şu anda geldiğimiz nokta, kongrenin toplandığı ve kararın yakın zamanda açıklanacağıdır. Buradan şu anlaşılmasın. Muhalif isimler bazı durumlarda 'Ne verildi, taviz mi söz konusu' gibi sorular soruyor. Ne bir taviz ne de bir pazarlık var.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Allah buna sebep olan baştakilerin de belasını verecek

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

2028 gelmeden bunları yollamamız lazım

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Haber YorumlarıÖmer:

Amaç ve hedef Dem'in oylarını almak. Al ver süreci.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Teröristlerle müzakere yapıyorlar pes..Bunu CHP yapsaydı ortalığı ayağa kaldırırlardı.Akp Türkiyenin en büyük en tehlikeli beka sorunu kanımca..Ama çoğu insanın kafası basmıyor..

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Teröristlere ne vadettiniz açıklayın..Akıl alır gibi değil..Teröristlerle müzakere yapıyorlar yaa...Neymiş terör bitsin diyeymiş.Hadi oradan.. Anayasaya meclisten beçirmwk için Demlilerin oyuna ihtiyacımız var demiyorlar da..Meclise Öcalanı CHP çağırsaydı ne olurdu acaba?Bunlar Türkiyenin en tehlikeli beka sorunu kanımca..

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

sizin yalanınızı ben s ......

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Süreç tamamlanınca darphane tarafından üzerinde Abdullah Öcalan'ın resminin olduğu bir hatıra parası da basılmalı. Önemli cadde ve alanlara ve parklara ölen PKK'lıların isimleri verilip yaşatılmalı. Hadi bakalım yaparsa malum parti yapar.

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

O kadar şehidin kemikleri sızlıyordur..Koskoca bir devlet olarak biz sizinle başa çıkamıyoruz gelin anlaşalım der gibi yaa..Şaka gibi.

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Haber Yorumları8zkd8664ht:

Diyelim ki PKK silah bıraktı. Peki karşılığında ne vereceksiniz. Yani PKK silah bırakmak için karşılığında sizden ne istedi.

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Haber YorumlarıMengele:

CHP DEM PARTISI ILE GÖRÜSTÜGÜ ICIN CHP YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEDILER SIMDI TERÖRÖRGÜTÜ KIM SIZ SÖYLEYIN

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