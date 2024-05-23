Kolombiya, Filistin'de büyükelçilik açacak

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması için talimat verdi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, Filistin'de büyükelçilik açmaya hazırlanıyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo yaptığı açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun Filistin'in Ramallah kentinde büyükelçilik açılması talimatı verdiğini duyurdu. Murillo gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliği açmamız yönünde talimat verdi. Bu, atacağımız bir sonraki adımdır" ifadelerini kullandı. Murillo, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler nezdinde tanınmasını da yakında daha fazla ülkenin desteklemeye başlayacağına inandığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin idari başkenti olarak hizmet veriyor.

İsrail ile ilişkiler kesilmişti

Ay başı Tel Aviv büyükelçisini geri çağıran Petro, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağır bir şekilde eleştirirken, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçlayan davasına müdahil olma talebinde bulunmuştu.

Kolombiya, Filistin'i 2018'de devlet olarak tanımıştı. - BOGOTA