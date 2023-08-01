Kobani Davası'nda eski HDP liderleri konuştu

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'na bugün yapılan duruşma ile devam edildi. Duruşmada konuşan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, 'İnsanları, kadınları diri diri yakan bu barbar çeteye karşı direnen halk ile dayanıştığımız için bizi yargılıyorsunuz. Bu da sizin ayıbınız. Soykırım kıskancında bulunan bir halka sahip çıkmak insanlık görevidir' dedi.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'na bugün yapılan duruşma ile devam edildi. Duruşmada konuşan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, "İnsanları, kadınları diri diri yakan bu barbar çeteye karşı direnen halk ile dayanıştığımız için bizi yargılıyorsunuz. Bu da sizin ayıbınız. Soykırım kıskancında bulunan bir halka sahip çıkmak insanlık görevidir" dedi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani Davası'nın duruşması, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda bugün yapıldı. Duruşmayı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü İbrahim Akın da takip etti.

Duruşmada konuşan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, şunları söyledi:

"İnsanları, kadınları diri diri yakan bu barbar çeteye karşı direnen halk ile dayanıştığımız için bizi yargılıyorsunuz. Bu da sizin ayıbınız. Soykırım kıskancında bulunan bir halka sahip çıkmak insanlık görevidir. Size bir görev verilmiş; ceza verip kurtulmak istiyorsunuz. Siz burada yargılama yapmıyorsunuz. Gerçeği ortaya çıkarmak için bir çabanız yok. Mahkemeniz sadece bu davaya bakıyor. Ne yapıyorsunuz? Kürtleri, Kürtlerin dostlarını suçlamaya çalışıyorsunuz.

"KEŞKE BU MÜTALAAYI İADE ETSEYDİNİZ. ÇÜNKÜ YÜZ KARASIDIR"

Erdoğan meydanda bizi hedef gösteriyor ve toplum da bizleri idam edilmemiz gereken kişiler olarak görüyor. Keşke bu mütalaayı iade etseydiniz. Çünkü yüz karasıdır. Hiçbir delil yoktur. Tamamen laf kalabalığıdır. Siz bir yargılama yapmıyorsunuz. Siz, size verilen görevi ifa etmek istiyorsunuz. Bizi de buna ortak etmek istiyorsunuz. Boyumuzu uzatmamızı istiyorsunuz. Ancak biz kurbanlık koyun değiliz"

Duruşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "HDP'lilerin dini değerleri temelden sarstığı" gerekçesiyle katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan Emine Ayna'nın avukatı Mehmet Emin Aktar ise müvekkiline yönelik iddianamede yer verilmeyen pek çok hususun mütalaada yer aldığını ve bu hususları inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, süre talebinde bulundu. Avukatların talebi mahkeme heyeti, herhangi bir ara karar kurmadan duruşmaya yarına kadar ara verdi.