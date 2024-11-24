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KKTC, Sosyal Hizmet Yılında Türkiye'den İlham Alıyor

KKTC, Sosyal Hizmet Yılında Türkiye'den İlham Alıyor
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KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal hizmet politikalarını geliştirmek için Türkiye'deki örnek çalışmalardan yararlandıklarını açıkladı. Adada sosyal hizmet yılı ilan edilirken, yeni rehabilitasyon merkezleri açıldığı ve otizm merkezi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal hizmet politikalarında Türkiye'deki çalışmaları örnek aldıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, AA muhabirine, KKTC'de bu yılı "sosyal hizmet yılı" ilan ettiklerini ve adada ne kadar rehabilitasyon merkezi varsa yenilediklerini, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için yeni merkezler açtıklarını belirtti.

Adada şu anda tek eksiğin otizm merkezi olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, bunun için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Türkiye'deki otizm merkezlerini incelediklerini dile getiren Gardiyanoğlu, "Antalya'daki otizm merkezini ziyaret ettik, çalışmaları yerinde gördük. Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki arkadaşlar bize yasa ve tüzükler, işletme ve neler yapılmasıyla ilgili sunum yaptılar. Merkezi gezdik, anne ve babalarla bir araya geldik, onları dinledik. Böyle bir merkezin KKTC'de de açılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu gördük." diye konuştu.

Türkiye'deki otizm merkezlerinin benzerini KKTC'ye kazandıracaklarını aktaran Gardiyanoğlu, devlet korumasındaki 0-16 yaş arasındaki çocuklar için yeni bir tesis yaptıklarını, çocuklar yeni tesise geçtikten sonra binayı otizm merkezi haline getireceklerini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen hafta KKTC'yi ziyaret ettiğini ve otizm merkezi konusunu kendisiyle de paylaştığını anlatan Gardiyanoğlu, "Engelli rehabilitasyon merkezi için Türkiye'den 15 gönüllü öğretmen geldi ve engelli bireylerimize eğitim vermeye başladı. Otizm merkezi için de Sayın Cevdet Yılmaz, öğretmen desteği sözü verdi. Yaklaşık 16 aydır bakanım, ana vatan Türkiye'den ne zaman hangi yetkiliyi arasam çok şükür 'hayır' kelimesiyle karşılaşmadık." dedi.

"Amerika'yı yeniden keşfetmek için zamanımız yok"

Gardiyanoğlu, Türkiye'nin her zaman desteğini gördüklerini ve görmeye devam ettiklerini vurguladı.

Sosyal politikalar konusunda Türkiye'deki çalışmaları örnek aldıklarına işaret eden Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece otizmde değil, Türkiye birçok konuda rol model oldu. Daha önce rehabilitasyon merkezlerini, Ankara'daki sevgi evlerini, devlet korumasındaki çocukların kaldığı merkezleri gezdim. Onlardan bir rol model aldık. Yasaları, sistemi aldık, KKTC'de uygulamaya başladık. Çünkü Amerika'yı tekrar keşfetmek için bir zamanımız yok, keşfedilmiş Amerika'yı kendi ülkeme uyarlamak gibi bir sürecim var. Türkiye'deki yasalardan, tüzüklerden faydalandık. Bu şekilde daha hızlı şekilde çalışmaları hayata geçirebiliyoruz."

Bakan Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika
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