Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığının 43. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resepsiyon düzenlendi.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'da düzenlenen törenle kutlandı. KKTC'nin bağımsızlığının 43. yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi resepsiyon, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Resepsiyona Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün başta olmak üzere milletvekilleri, üst düzey komutanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyonda konukları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ve eşi karşıladı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşmalarına başlayan KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, "Sözlerimin başında, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı ve bu kutlu yolda destansı bir mücadele ortaya koyan kahraman Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmet ve şükranla yad ederek aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan gazilerimize en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kıbrıs Cumhuriyeti, iki halkın eşit siyasi hak ve statüsü esasına dayalı olarak kurulmuştur"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Karabağ Zaferi münasebetiyle tebrik eden Turganer, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için mücadele eden, vatan toprağı için canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında uluslararası antlaşmalar uyarınca adanın iki halkı olan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları arasında ortaklık temelinde, iki halkın eşit siyasi hak ve statüsü esasına dayalı olarak kurulmuştur. Kıbrıs Rum tarafı, 1960 Cumhuriyeti'nin kurulduğu şekilde yaşamasına fırsat vermemiş, söz konusu antlaşmalar sistemiyle oluşturulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yapısını Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlamaya, izole etmeye, adadaki varlıklarını sona erdirmeye ve Yunanistan'la birleşme, yani Enosis yolunu açmaya yönelik olarak değiştirme girişimlerini başlatmıştır" diye konuştu.

"Barış Harekatı, adadaki Türk varlığının yok olmasını önleyerek tüm adaya barış getirmiştir"

Kıbrıs Türk halkı, 1960 yılında kurulan ortaklık Cumhuriyeti'nden silah zoruyla atıldığı 1963 yılından itibaren 11 yıl boyunca Kıbrıs Rum tarafının uyguladığı tüm baskılara karşı büyük bir inançla direnerek ayakta kalmayı başardığını hatırlatan Ufuk KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, "15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan ve Rum iş birlikçileri tarafından gerçekleştirilen darbe, adanın Yunanistan'a ilhakını amaçlamıştır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 antlaşmalarından doğan garantörlük hakkına dayanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının hürriyetine ve varlığına kasteden bu Yunan saldırılarını nihayetinde sonlandırmış, adanın Yunanistan'a ilhakını engellemiş, adadaki Türk varlığının yok olmasını önleyerek tüm adaya barış getirmiştir. Kıbrıs Türk halkı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının büyük mücadelesinden aldığı ilham ve ana vatanımızın desteğiyle 15 Kasım 1983 tarihinde en kıymetli varlığı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda 60 yılı aşkın bir süredir mücadele vermektedir"

Kıbrıs Türk halkının tarihinde 15 Kasım 1983 tarihinin bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Turganer, "Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak KKTC'ni bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan etmiştir. Kıbrıs Türkü, 1983'te kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Yıllarca süren saldırı, tehdit ve toplu katliamlarla yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık mücadelesi sonunda büyük bedeller ödeyerek kendi devletini kurmuştur. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda özden gelen haklarını, egemenliğini ve varlığını korumak amacıyla 60 yılı aşkın bir süredir mücadele vermektedir" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs meselesinin çözüme ulaşması Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesiyle mümkün olacaktır"

Turganer konuşmasında, KKTC'nin demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşmekte olup uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yıllardır uyguladığı haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen halkın iradesi ve Türkiye'ni desteğiyle gelişerek güçlenmeye ve kalkınmaya devam etmekte olduğunu belirtti. Ufuk Turganer, "Rumların ortaklık devletini gasp etmesinin üzerinden 63 yıl geçmiştir. Kıbrıs meselesinin, adada iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı gerçeği temelinde adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve haklarının teslim edilmesiyle mümkün olacaktır. Kıbrıs Türk tarafının yıllardır ortaya koyduğu iyi niyetli ve yapıcı çabalara rağmen Kıbrıs Türk halkı, uluslararası toplumun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lehine sergilediği taraflı yaklaşımın sonucunda temel insan haklarıyla uyuşmayan haksız ambargo ve izolasyonlara maruz bırakılmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ettğine vurgu yapan KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, "Cumhuriyetimizin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Semerkant Zirvesi'nde teşkilata gözlemci üye olmasıyla birlikte, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan KKTC ve Kıbrıs Türk halkı olarak bu bilinç ve anlayışla tüm kuruluş ve imkanlarımızla kardeş devletlerle ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaktayız. TDT çatısı altında iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşıma kararlılığı içerisindeyiz" diye konuştu.

"Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak devletimizi, ana vatanımız Türkiye'nin desteğiyle daha da güçlendirme kararlılığı içerisindeyiz"

Turganer, 2024 yılının Nisan ayında Azerbaycan Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında dostluk grubunun kurulmasının iki kardeş ülke arasındaki parlamenter diplomasi ilişkilerinin daha dinamik hale gelmesini sağlamış olduğunu belirtti. Ufuk Turganer, "Parlamentolar arası dostluk gruplarımız, faaliyete başladıkları günden itibaren yoğun ve verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu vesileyle başta Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Sahibe Gafarova olmak üzere, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, onun ilk vekili Sayın Cavanşir Feyziyev'e ve tüm dostluk grubu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan, Doğu Akdeniz'deki en güneydeki Türk devleti olarak jeopolitik önemi her geçen gün artan KKTC'nin, Doğu Akdeniz'in barış ve istikrarın hakim olduğu bir coğrafyaya dönüşebilmesi için tüm tarafların hak ve hukuka saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak devletimizi, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle daha da güçlendirme hazırlığı ve kararlılığı içerisindeyiz. Ana vatanımızın siyasi iradesi, Doğu Akdeniz'de ve yaşadığımız topraklardaki meşru hak ve çıkarlarımızın en büyük teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle devletimizin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı