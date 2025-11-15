Haberler

KKTC'nin 42'nci yılı törenlerle kutlanıyor

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü, ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Törenler KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı'nda saat yerel saatle 08.45'teki tebrik kabulüyle başladı. Tebrik kabulünün ardından Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Yargıcı Gülden Çiftçioğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile parti ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Anıt Özel Defteri'ni imzalandı

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erhürman Anıt Özel Defteri'ne yazdığı notta, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilke ve devrimleriniz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi kendini yönetme mücadelesine ilham olmuştur. Verdiğiniz mücadele, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesine de her zaman yol göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, değerlerinizle, demokrasiye ve hukuka olan bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor. Kıbrıs Türk halkı, sizin gösterdiğiniz yolda, aklın ve bilimin yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Barışı, adaleti ve insan onurunu korumak, bizlere miras bıraktığınız en büyük görevdir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli davamız olan Kıbrıs meselesine kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Anıt Özel Defteri'ne yazdığı notta, "Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikirde ve gönülde birlik içinde, büyük bir coşku ve gururla idrak ediyoruz. Tarihimizin bize yüklediği sorumlulukla milli davamız olan Kıbrıs meselesine kararlılıkla sahip çıkıyor, KKTC'nin istikrarı, kalkınması ve uluslararası alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye Cumhuriyeti dün gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, hukukunun ve refahının korunması ve daha ileriye taşınması yönündeki ahdi ve tarihi görevlerini hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Kıbrıs Türk halkının hür ve müreffeh yarınları için birlik ve dayanışma içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - LEFKOŞA

