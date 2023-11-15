KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. kuruluş yıl dönümü, Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel tarafından yapılan konuşmada, KKTC'nin varoluş mücadelesinin 40 yıl önce taçlandırıldığı vurgulandı. Demirel, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük iradesiyle devletini yüceltmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmelerin KKTC'nin kuruluşunun ne kadar doğru bir karar olduğunu kanıtladığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve beraberindeki heyet tarafından anıta çelenk bırakıldı. Burada saygı duruşunda bulunan heyet İstiklal Marşı okudu.

Törende konuşan Demirel, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta asırlardır sürdürdüğü varoluş mücadelesini 40 yıl önce bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurarak taçlandırdığını söyledi.

Bu tarihin Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesinde bayrağın göndere çekildiği tarihin yıldönümü olduğunu belirten Demirel, "Kıbrıs Türk halkı, parçası olduğu yüce Türk milletinin verdiği büyük kurtuluş mücadelesinin ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, laik, demokratik ilkelere bağlı olan devletini yüceltmeye devam etmektedir." dedi.

Demirel, son dönemlerde küresel ve bölgesel boyutta yaşanan acı gelişmelerin, KKTC'nin ilanın ne kadar isabetli bir karar olduğunu kanıtladığını dile getirerek, "Halkıyla sınırları belli toprağıyla güçlü bir kültürel, ekonomik, askeri ve sosyal düzende kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlete sahip olma gereği ortadadır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında 50 yılı aşkın süredir devam etmekte olan federasyon temelli görüşmeler, Kıbrıslı Rumların maksimalist ve uzlaşmaz tutumları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır." diye konuştu.

Masadaki taraflara yönelik hatalı bir tutumun izlendiğini anlatan Demirel, Kıbrıslı Rumlara "devlet", Kıbrıslı Türklere ise "toplum" olarak muamele yapılmasının bir eşitsizliği doğurduğunu söyledi.

Demirel, bu nedenle görüşmelerde bir sonuç alınmasının mümkün olmadığına vurgu yaparak, "Bu nedenledir ki 2020 yılından bu yana adada bir çözümün 'eşit-egemen iki devlet temelinde' görüşmelerle olabileceği politikasını güdülmektedir. Görüşmeler tıkanmış olabilir ancak devletimiz bir eğitim ve turizm cenneti olarak gelişerek köklenmekte, mavi vatan Akdeniz'de özgür, bağımsız Türk devletini yaşatma iradesiyle yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Demirel, anı defterini imzaladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Mehmet Zahit Uzun, İBB AB İlişkiler Müdürü Ali Doğanay, gaziler ve çok sayıda kişi katıldığı tören katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.