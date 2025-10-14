KKTC Meclisi'nde İki Devletli Çözüm Tansiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde görüşülen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi" oturumunda, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri salonu terk etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplandı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi" oturumunda tansiyon yükseldi. Oturumda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamaları sırasında ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman salonu terk etti.

"İki devletli çözüme tahammülleri yok"

Oturumda yaşanan bu gelişme üzerine Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, muhalefetin tavrına tepki göstererek, "İki devletli çözüme tahammülleri yok" ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise o anların basın tarafından görüntülenmesini rica etti.

Karar önerisinin detayları

Cumhuriyet Meclisi'nde ele alınan "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"nde, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen noktada federal çözüm arayışlarının tüketildiği vurgulandı. Öneride, "Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Çözüm bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm için 'İki Devletli' siyaset en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır" denildi.

Meclis'ten "İki Devletli Siyaset"e destek

Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olan Cumhuriyet Meclisi'nin, "İki Devletli Çözüm" siyasetini desteklediği vurgulandı. Öneride ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda yaptığı son dört konuşmasına ve TBMM'nin 18 Temmuz 2024'te oybirliğiyle kabul ettiği Kıbrıs Tezkeresi'ne dikkat çekilerek, bu gelişmelerin KKTC Meclisi tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kıbrıs Türk halkı için öncelikli hedefler

Karar önerisinde, BM Genel Sekreteri ve temsilcilerinin son yıllarda yaptığı açıklamalarda, taraflar arasında ortak bir müzakere zemini bulunmadığı yönündeki tespitlere de dikkat çekildi. Bu çerçevede Kıbrıs Türk halkı için belirlenen öncelikli hedefler, "KKTC'ye yönelik haksız siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonların kaldırılması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması yönündeki çalışmaların hızlandırılması, İki devletli uzlaşının, Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı barışın temeli olduğunun uluslararası topluma anlatılması" şeklinde sıralandı.

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye ile sıkı iş birliği içinde olunması ve birlik-beraberlik ruhuyla hareket edilmesi halinde KKTC'nin bu hedeflere hızla ulaşabileceğini vurguladı. Bu kapsamda, Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adla asil üyelik hedefinin de öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu ifade edildi.

Yeni müzakere süreci için "Egemen Eşitlik" şartı

Karar önerisinde, "Yeni bir müzakere süreci ancak ve ancak iki devletin iş birliğini sağlayacak bir antlaşmanın imzalanması için, Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmesiyle mümkün olabilir" denildi.

Atatürk'ün ilkeleri vurgulandı

Öneri metninin sonunda, Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi ve "Bağımsızlık Benim Karakterimdir" vizyonu doğrultusunda ilerlemeye devam edeceği vurgulandı. - LEFKOŞA