KKTC Dışişleri Bakanı, Rumların faaliyetlerine tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yol Projesi'nin ara bölgedeki (Yeşil Hat) güzergahında parselleme yapan Rumlara tepki göstererek, "Rumların faaliyetlerine izin veren Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkilerimizi masaya yatırma hakkımız var." dedi.

Ertuğruloğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan, Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Pile köyünün Türk muhtarı Veysal Güden ile Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Yiğitler-Pile Yol Projesi'nin güzergahına girerek parselleme faaliyetlerine başladığını belirtti.

GKRY'nin 30 yıldır Yeşil Hat üzerindeki arazileri kendi toprağı gibi kullandığını ve çeşitli ihlallere neden olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin Rum tarafının 30 yıldır süren ihlallerine verilen bir cevap niteliğinde olduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, KKTC ile anlaşmadan kimsenin Yiğitler-Pile Yolu Projesi'nin Yeşil Hat üzerindeki güzergahına girip parselleme yapamayacağını belirterek, "Rumların faaliyetlerine izin veren BM ile ilişkilerimizi masaya yatırma hakkımız var. Bir an önce Rumların iş makinelerini bölgeden çıkarması gerektiğini vurguluyoruz. BM barışı tehdit eden bir ortam yarattı ve bunu sanki inadına yapıyor." ifadelerini kullandı.

"KKTC ara bölgedeki haklarından vazgeçmeyecek"

Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın, 25 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri görüşmede, KKTC tarafına, Yeşil Hat Tüzüğü'nün kapsamında bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ilettiğini anlattı. Ertuğruloğlu, "Ara bölge, Rum kontrolünde değil. Konunun Yeşil Hat Tüzüğü ile alakası yok." şeklindeki cevaplarına karşılık, Avrupa Birliği'nin (AB), Yeşil Hat'tı GKRY kontrolündeki topraklar kapsamına koyduğunu öğrendiklerini söyledi.

KKTC'nin bu konular karşısında kararlı duruş sergilediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, "Meğer AB, Yeşil Hat'tı sözde hükümetin kontrolü altındaki topraklar kapsamına koymuş. Biz bunu yeni öğrendik. Ne biz biliyorduk ne de ana vatan Türkiye biliyordu. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil. KKTC, ara bölgedeki haklarından vazgeçmiş değildir." dedi.

"Bölgede kriz yaşanacak"

Rum basınınca ve KKTC'deki bazı kesimlerce, Rum tarafının bölgedeki faaliyetlerine "KKTC Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığının onayı varmış gibi gösterilmek istendiğini" dile getiren Ertuğruloğlu, yol yapımının sekteye uğramaması adına çokça yorum yapmaktan kaçındıklarını ancak BM'ye iletilen tüm taleplerine rağmen Rumların, Yiğitler-Pile Yolu Projesi güzergahında parselleme faaliyetlerinin sürdüğünü anlattı.

BM'nin Pile'de yaşayan Türkleri ve köyün Türk muhtarını dışlayıcı bir tutum içinde olduğunu da kaydeden Ertuğruloğlu, "Rumların çalışmaları devam ederse bölgede kriz yaşanacak." ifadesini kullandı.