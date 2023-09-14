KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı: Türkiye Bizim İçin En Büyük Vatandır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin KKTC için en büyük vatan olduğunu belirtti. Töre, Kıbrıs Adası'nın Türk milleti için önemine vurgu yaparak, milli davanın gereği olarak KKTC devletini ilan ettiklerini ve Türkiye'nin bu dava konusunda ciddi bir şekilde destek verdiğini söyledi. Töre ayrıca Türk ordusunun Kıbrıs'ta ev sahibi olduğunu ve KKTC'nin milli devletleri olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Bizim için ana vatan Türkiye'dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir." dedi.

Töre, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kıbrıs Adası'nın Doğu Akdeniz bölgesinde Türk milleti için çok önemli olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs davasının çok ileri boyutlarda savunulduğunu anlatan Töre, "Milli davanın gereği olarak da biz orada KKTC devletini ilan ettik ve bu devlete 'Ne Mutlu Türk'üm' diyen herkesin sahip çıkması lazım ve yüreğinde 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadesini taşıyan insanların KKTC'yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Milli davamız da Kıbrıs'ta ileri boyutlarda hem Cumhurbaşkanımız tarafından hem ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, hükümetimiz tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Davamız birdir, ülkümüz birdir. İnşallah Türkiye çok daha güçlü olacak." diye konuştu.

"Türk ordusu adada ev sahibidir"

Töre, Kıbrıs'taki milli davayı canlarıyla kanlarıyla buralara getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkmasını bekledik. 1878'den 96 yıl sonra Türkiye adaya yeniden Mehmetçiklerini gönderdi. Türk ordusu adaya geldi. 20 Temmuz sabahı şafak vakti geldiler. Artık adadan ayrılmayacaklar. Bütün dünya Türk ordusunun adadan çıkması için uğraşıyor. Ama Türk ordusu artık adada ev sahibidir. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu adadadır. KKTC de bizim milli devletimizdir, bu devletimizden vazgeçmemiz artık söz konusu değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve denizlerde de haklarımızı koruyarak Kıbrıs Adası'nda da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğraşsın, dursun. Bizim için ana vatan Türkiye'dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyidir ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik, nerelere geldik, bundan sonrası daha kolaydır diye inanıyorum."

Yozgat Valisi Özkan da Töre'yi misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "KKTC bizlerin bir parçası, kalbi, bizlerin bir yanıdır. KKTC'nin bugünlerinde emeği olanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Töre, daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı da ziyaret etti.