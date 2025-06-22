KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Dünya adaletsiz ve kibirli bir bakış açısıyla yönetiliyor'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Dünya adaletsiz ve kibirli bir bakış açısıyla yönetiliyor'
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısını eleştirerek, dünyanın adaletsizliğine ve çifte standarda dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının bağımsız duruşunu vurgulayan Tatar, geleceği kendi iradeleriyle şekillendireceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, "ABD'nin, İran'daki nükleer tesisleri vurması bir kez daha ne kadar adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı açıkça göstermiştir. 'Benim olabilir ama senin olamaz' diyen kibirli bakış açısı dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirmiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin İsrail'in İran'daki nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tatar, dünyanın adalet anlayışını sert sözlerle eleştirirken, Kıbrıs Türk halkının duruşunu ve kararlılığını vurguladı. Tatar, ABD'nin İsrail'in İran'daki nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin, "ABD'nin, İran'daki nükleer tesisleri vurması bir kez daha ne kadar adaletsiz bir dünyada yaşadığımızı açıkça göstermiştir" dedi.

Küresel düzeydeki çifte standarda dikkat çekerek, bu anlayışın dünyayı büyük bir felakete sürüklediğini kaydeden Ersin Tatar, "'Benim olabilir ama senin olamaz' diyen kibirli bakış açısı ve 'benim hakkım, senin değil' anlayışı, dünyayı üçüncü dünya savaşının eşiğine getirmiştir. Beklentimiz bir an önce diplomasinin devreye girmesidir" diye konuştu.

"Batı dünyası kınamanın ötesine geçemiyor"

Uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze'de yaşanan trajediye de değinerek, "Güçlünün haklı olduğu, hiçbir Batılı ya da Müslüman ülkenin kınamanın ötesine geçmediği bir dünyada yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Bunu en acı şekilde Gazze'de Filistinlilerin yaşadıklarıyla görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güney komşumuz da İsrail'den farksız"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Güney Kıbrıs'tan kaynaklı tehditlerle de karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Türk Halkı olarak, güney komşumuzun da İsrail'den farklı olmadığını çok iyi biliyoruz. Bizi bu adada azınlık olarak gören, eşit kabul etmeyen ve ilk fırsatta, tıpkı Gazze'deki Filistinliler gibi, kendi ana yurdumuzda yok etmeye çalışan acımasız bir zihniyetle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"Zehirli elmayı kabul etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası adalete teslim olmanın büyük bir hata olacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tatar, "Dünyanın adaletine bel bağlayıp kendimizi teslim edersek, hakkımızı değil, huzur ve mutluluk adı altında bize sürekli sunulan zehirli elmayı kabul etmiş oluruz" dedi.

"Geleceğimizi kendi ellerimizle şekillendireceğiz"

Kıbrıs Türk halkının bağımsız duruşuna ve geleceğine dair mesaj veren Tatar, "Oysa biz, Kıbrıs Türk halkı olarak, başkalarının yazdığı senaryolara mahkum değiliz. Kendi irademiz, birliğimiz ve kararlılığımızla yolumuza devam edeceğiz. Gerçek huzur ve güven, ancak kendi irademize ve haklarımıza sahip çıktığımızda mümkün olacaktır. Geleceğimizi başkalarının tasarımlarıyla değil, kendi ellerimizle ve ortak irademizle şekillendireceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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