KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında sergi, söyleşi ve imza günü düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk'ünü çökertemeyeceklerini, sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde ama dediklerinde ne diyorum ben, benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var diyorum" dedi.

AHBVÜ'nün Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü sebebiyle Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergi, söyleşi ve imza günü düzenlendi. Sergide KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın faaliyetlerinin bulunduğu gazete manşetleri ve fotoğraflara yer verildi. Söyleşide ise Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin uluslararası alanda tanıtılmasıyla ilgili konuşma yaptı. Etkinliğin sonunda Tatar, kitaplarını katılımcılar için imzaladı. Düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileri ve AHBVÜ rektörü Prof. Dr. Naci Bostancı katıldı.

"Hep direndik, ana vatana güvendik"

Kıbrıs'ın düşman elinden alınış hikayesini anlatarak konuşmasına başlayan Tatar, "Biz Kıbrıs'ta belki yarım milyonluk bir nüfusa sahibiz. Ama en az onun kadar Türkiye'de, en az 300 bin İngiltere'de, en az 100 bin Avusturalya'da, en az 50 bin Kanada'da ve şair Behçet Kemal'in dediği gibi 'En az onlar kadar toprağın altında insanlarımız yatmaktadır' dolayısıyla değerli öğrenciler Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü son buluyor, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayalım, Kıbrıs'ı bir Yunan adası yapalım şeklinde bize yapılan saldırılara hep direndik, ana vatana güvendik" diye konuştu.

"İki devletli siyaseti onaylamaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanıtılmasının ve siyasette desteklenmesi konusunda çok desteği olduğunu söyleyen Tatar, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın 79'uncu Genel Kurul toplantısında bundan 2 hafta kadar önce New York'ta yaptığı konuşmada 'hem Doğu Akdeniz'de hem Batı Akdeniz'de orada hem Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji zenginlikleri bakımından hakkının hukukunun hem de Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs adası etrafındaki bütün zenginliklerin hakkını korumak bizim sorumluluğumuz' demişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması gerektiğini, konulan ambargoların kalkmasını gerektiğini, Kıbrıs Türk'ünün özden gelen haklarının feshedilmesi gerektiğini söylerken, sayın cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ne bizimle şu anda sürdürmekte olduğu 2 devletli siyaseti onaylamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var"

KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle yaşadığını belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, kendi diniyle, kendi kültürüyle, kendi kaderiyle, kendi mücadelesiyle, kendi çizdiği yolla, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle orada kendi devletini yaşatmanın Kıbrıs Türk halkının insanlık hakkı olduğunu kimsenin reddedemeyeceğini ve bu çağda Kıbrıs halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargosu gibi birtakım kısıtlamalarla Kıbrıs Türk'ünü çökertemeyeceklerini, sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde ama dediklerinde ne diyorum ben, benim arkamda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var diyorum" dedi.

"Programları iptal ettim geri Kıbrıs'a dönüyorum"

Programlarını erken bitirip Kıbrıs'a dönmek zorunda olduğunu kaydeden Tatar, "Bundan sonra Samsun'a gidecektim. Perşembe günü Trabzon'a gidecektim. Böyle programlarım vardı. Programları iptal ettim geri Kıbrıs'a dönüyorum. Neden biliyor musunuz? Kıbrıs'ta meclis başkanını seçemedik. Ben cumhurbaşkanı olduğum için adadan ayrıldığım için şu andaki meclis başkanı cumhurbaşkanı vekilidir ve onun vekaletiyle meclis başkanı olan muhalefet temsilcisi Tatar gelmeden meclisi açmam demiş. Ben de tabii ki hükümetle de istişare ettim. Büyün bu programları iptal edip şimdi ilk uçakla Kıbrıs'a geri dönüyorum. Meclis açılsın ve meclis başkanı seçilsin diye" açıklamasında bulundu. - ANKARA