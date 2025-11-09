Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Norveç'in Silah Ambargosunu Kaldırmasını Eleştirdi

Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Norveç'in GKRY'ye 65 yıl süren silah ambargosunu kaldırma kararının Kıbrıslı Türkler ve Rumlar için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Erhürman, bölgede barışın sağlanabilmesi için diyalog ve uzlaşı kültürüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Norveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yöndeki girişimlerin yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da lehine olmayacağını hep söyledik. Açıktır ki bunlar bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarına da olumsuz yansımaktadır" dedi.

Norveç'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkiyle karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Norveç'in silah ambargosunu 65 yıl sonra kaldırmış olması, son dönemde adanın güneyinin silahlanma ve askeri iş birlikleri oluşturma yönünde atmakta olduğu adımlara bir yenisini daha ekledi" dedi.

Bu tür girişimlerin kimseye bir fayda sağlamayacağını belirten Erhürman, "Bu yöndeki girişimlerin yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da lehine olmayacağını hep söyledik. Açıktır ki bunlar bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarına da olumsuz yansımaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, silahlanmanın çözüm çabalarına katkı sunmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Herkes bilmelidir ki bu tarz adımlar, özellikle de içinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, adada bir çözüm atmosferi oluşturulması yönündeki beklenti ve çabalara yardımcı olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çözüm arayışında samimiyet varsa bunun ancak diyalog ve uzlaşı kültürünün güçlenmesiyle mümkün olabileceğini belirterek, "Çözüm arayışı konusunda samimiyet varsa, farkına varılmalıdır ki bu dönemde ihtiyaç, daha çok silahlanma değil, daha fazla diyalog ve uzlaşı kültürünün yeşermesidir" şeklinde konuştu.

Uluslararası topluma da çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Uluslararası toplum da adada adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına samimiyetle katkı koymak istiyorsa bu konuya hassasiyet göstermek durumundadır" dedi.

Cuma günü açıklanmıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ambargonun kaldırılması kararı da görüşmenin hemen ardından duyurulmuştu. Christodoulides, "Norveç'in, Kıbrıs'a yönelik savunma ile ilgili ve çift kullanımlı askeri ürünlerin ihracatı üzerindeki yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ikili savunma iş birliğimizi güçlendirme yolunda önemli bir adımdır" açıklamasını yapmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
