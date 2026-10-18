Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Maraş önerisinde Türkiye müdahalesi iddiasını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa'daki kapalı Maraş önerisinin Türkiye müdahalesiyle reddedildiği iddialarını yalanladı. Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı'nın 19 maddelik öneri paketini içeren yazılı belgenin kendisine hiçbir zaman ulaştırılmadığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum basınına verdiği röportajda, Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesine ilişkin bir önerinin Türkiye'nin müdahalesiyle reddedildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum Politis gazetesine verdiği özel röportajdan yeni detaylar yayımlandı. Röportajın yeni detaylarında Kıbrıs meselesinin en kritik başlıkları arasında yer alan Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesi, Türkiye'nin garantörlüğü ve müzakere sürecine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum tarafının kapalı Maraş'a ilişkin bir önerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi üzerine reddedildiği yönündeki iddialarını kesin bir dille geri çevirdi. Maraş konusunda kendisine atfedilen bu tutumun gerçeği yansıtmadığını belirten Tufan Erhürman, Rum tarafının ortaya attığı iddialara karşı çıktı.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği açısından önem taşıyan dönüşümlü başkanlık konusuna da değinen KKTC cumhurbaşkanı, bu ilkenin kapsamlı müzakereler başlamadan önce kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantiler meselesiyle pazarlık konusu yapılmasına karşı çıkarak, siyasi eşitliğin müzakere sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu ortaya koydu.

"19 maddelik belgeyi hiçbir zaman almadım"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs sorununa ilişkin gündeme getirdiği 19 maddelik öneri paketine de açıklık getiren Tufan Erhürman, söz konusu önerileri içeren yazılı bir belgenin kendisine hiçbir zaman ulaştırılmadığını belirtti.

Rum tarafının kamuoyuna duyurduğu önerilerin yazılı bir belge halinde sunulduğu iddiası gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Rum siyasi parti liderlerinin de Ulusal Konsey toplantısında böyle bir belgenin varlığını doğrulamadığı ifade edildi.

Rum tarafının tutumunu eleştirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ortaya koyduğu dört maddelik müzakere metodolojisinin hiçbir unsurunun Rum tarafınca kabul edilmediğini savundu. Yeni geçiş kapılarının açılması konusunda yaşanan tıkanıklığı da Rum tarafının değişen taleplerine bağlayan Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önerdiği güven artırıcı önlemlere öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, Kıbrıs sorununda hedeflenen çözüm modeline ilişkin ise "İçerik, isimlendirmelerden daha önemlidir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında hayatını kaybetti

Türk resim ve baskı sanatının öncü ismiydi! Hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Bakan Çiftçi'den sürece dair net mesaj: Ne pazarlık ne taviz var

Herkesin merak ettiği soruya Bakan Çiftçi'den net cevap
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Arnavutköy'de yanında kız çocuğuyla gelen şüpheli, 10-15 parça kıyafeti askısıyla alıp çıktı! O anlar kamerada

Kız çocuğuyla geldi, tüm kışlık alışverişini bedavaya yaptı!
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

Acı haberi duyurmuştu! 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti