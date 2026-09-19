KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı asla azınlık olmayacaktır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılış töreninde, "Kıbrıs Türk halkı bu adadaki eşitlik ve güvenlik haklarından asla vazgeçmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı asla azınlık olmayacaktır" dedi.

KKTC'de Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) tarafından kimlik tespitleri tamamlanan 15 Kıbrıslı Türk şehit için Atlılar Şehitliği'nde devlet töreni gerçekleştirildi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan'ın şehit aileleri adına yaptığı konuşmanın ardından 15 şehit için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından KKTC ve Türkiye bayraklarına sarılı tabutlar ile şehitlerin fotoğrafları mezarları başına taşındı. Tabutların üzerindeki bayraklar ve şehitlerin fotoğrafları yetkililer tarafından öpülerek ailelerine teslim edildi. Şehitlerin toprağa verilmesinin ardından dualar okundu. KŞK'nin Atlılar Şehitliği'nde 24 Temmuz 2023 ile 23 Nisan 2024 tarihleri arasında yürüttüğü kazılarda çıkarılan kalıntılar üzerinde yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şehitlerin Tülay Süleyman (28), Hasan Süleyman (10), Kemal Süleyman (6), Okan Süleyman (3), Gürhan Ali Çerkez (12), Ayşe Hasan (56), Narin Hasan (16), Kıymet Hasan (22), Betül Arnavut (16 aylık), Mualla Ali Osman (Pipalı) (36), Gülden Ali Osman (Pipalı) (4), Özlem Ali Osman (Pipalı) (2), Seldem Ali Osman (Pipalı) (40 günlük), Fatma Tahir (46) ve Emine Tahir (22) olduğu açıklandı.

"İnsanlarımızı değil, insanlığı katlettiler"

Defin töreninin ardından TİKA tarafından yaptırılan Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasına defnedilen 15 şehidin isimlerini ve hayatlarını kaybettikleri yaşları sıralayarak başladı. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Biz burada sadece insanlarımızı kaybetmedik. İnsanlarımızı katledenler de sadece insanlarımızı katletmediler. İnsanlığı katlettiler. İnsaniyeti katlettiler. Medeniyeti katlettiler" ifadelerini kullandı.

52 yıl önce suçsuz ve savunmasız bir şekilde katledilen 15 kişinin bugün ilk günkü gibi taze bir acıyla toprağa verildiğini belirten Erhürman, Atlılar'da yaşananların Kıbrıs Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmeyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının büyük acılar yaşayarak, ağır bedeller ödeyerek ve zorlu bir varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldiğini ifade eden Erhürman, şehitlere ve halkın varoluşu için hayatını ortaya koyanlara büyük bir borç bulunduğunu kaydetti.

AP'nin kayıplar kararına tepki

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin uzun süredir titiz ve hassas çalışmalar yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasetçilerin kayıplar konusunun ve komitenin çalışmalarının politize edilmemesi konusunda azami hassasiyet gösterme sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının iki sandalye hakkı bulunan Avrupa Parlamentosu'ndaki Kıbrıslı Rum milletvekillerinin, AP'yi kullanarak Kıbrıslı Türkler aleyhine kararlar üretilmesi için çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, son dönemde alınan iki karara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erhürman, bu kararların "sadece Kıbrıslı Rum kayıplar varmış gibi bir tavırla yapılan girişim sonucunda" parlamento tarafından üretilen "taraflı ve hiçbir şekilde kabul edilemez" kararlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu konular bizim asla politize etmediğimiz konulardır. Çünkü biz insan acısının, çocuk acısının ne demek olduğunu bilen bir halkız. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti dışında başka devletler tarafından tanınmıyor olabiliriz. Ama şunu da biliyoruz ve muhataplarımıza da anlatıyoruz: Tanınma başka bir şeydir. Medeni olma, uygar olma başka bir şeydir ve (tanınma) medeni olmanın, uygar olmanın ön şartı değildir" şeklinde konuştu.

"Varoluş mücadelemiz yok sayılamaz"

Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin ve yaşadığı acıların görmezden gelinemeyeceğini, yok sayılamayacağını ve unutturulamayacağını kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının 1878'den bu yana en zor şartlarda varoluş mücadelesi verdiğini ve adada var olmaya devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitler Müzesi'nin şehitlerin hatırasını yaşatacak son derece önemli bir müze olduğunu dile getirerek aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları ve verdiği varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran önemli bir nokta olacağını belirtti. "Müzeyle şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacak, onların isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız" diyen Erhürman, "Geçmişimizi unutmadan geleceğimizi inşa etmek, şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak ve çocuklarımıza daha güvenli, daha huzurlu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Dünyanın başka yerlerindeki çocukların sahip olduğu haklara KKTC'deki çocukların da sahip olması için gece gündüz çalışılması gerektiğini belirten Erhürman, adadaki gerçeklerin dünyaya anlatılması yönündeki çabaların artırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

Erhürman, törene katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, müzenin Kıbrıs Türk halkına kazandırılmasına katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına, TİKA'ya, Muratağa, Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneğine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eşitlik ve güvenlik haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Başta Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da hayatını kaybedenler olmak üzere Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamını yitiren Mücahit ve Mehmetçikleri rahmet ve minnetle anan Erhürman, hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömür diledi. Şehitlerin manevi huzurunda bir kez daha söz verdiklerini ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı bu adadaki eşitlik ve güvenlik haklarından asla vazgeçmeyecektir. Kıbrıs Türk halkı asla azınlık olmayacaktır. Kıbrıs Türk halkı hep vardı, yarın da var olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı