KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Bugüne kadarki en samimi görüşmelerden biri oldu"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Görüşme son derece açık ve samimiydi. Belki de bugüne kadarki en açık ve en samimi görüşmelerden biri oldu" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY Başkanı Nikos Hristodulidis ile yaklaşık 1.5 saat süren bir görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Erhürman, toplantının iki lider arasında ve açık bir atmosferde geçtiğini söyledi. Tufan Erhürman, görüşmede öncelikle güven oluşturan önlemlerin hangi aşamada olduğunun değerlendirildiğini belirtirken, bazı başlıklarda küçük ilerlemeler kaydedildiğini, bazı konularda ise gecikmeler yaşandığını ifade etti. Temsilcilerin düzenli toplantılarına devam etmesi yönünde ortak talimat verildiğini açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı, gecikmeler konusunda Kıbrıslı Rum temsilcinin Kıbrıslı Türk temsilci Mehmet Dana'ya resmi bilgilendirme yapması konusunda mutabakata varıldığını kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı, liderlerin yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda hemfikir olduklarını, ancak henüz bir tarih belirlenmediğini de sözlerine ekledi.

"Yararlı oldu ama verimli demek için somut sonuç gerekir"

Toplantının niteliğini değerlendiren Erhürman, görüşmeyi "yararlı" olarak nitelendirerek, "Verimli kelimesini somut sonuç elde edildiğinde kullanıyorum. Görüşme son derece açık ve samimiydi. Belki de bugüne kadarki en açık ve en samimi görüşmelerden biri oldu" dedi.

Erhürman, dört maddelik metodolojisini anlattı

Görüşmede özlü konuların da gündeme geldiğini belirten Tufan Erhürman, kendi dört maddelik metodolojisini daha net anlatma fırsatı bulduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Crans-Montana görüşmelerine kadar sağlanan tüm yakınlaşmaların ilkesel olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni bir müzakere sürecinin sıfırdan başlamasının yıllar kaybettireceğini ifade eden Erhürman, mevcut yakınlaşmaların tek tek yeniden ele alınmasının fiilen sıfırdan müzakere anlamına geleceğini dile getirdi. Bu yaklaşımın Türkiye ile bağlantılı bir tutum olmadığını, kendi metodolojisinin bir parçası olduğunu da belirtti.

Aşı talebi gündeme geldi

Basın toplantısında kuş gribi kapsamında Güney Kıbrıs'ın talep ettiği aşı konusu da gündeme geldi. Talebin bir gün önce iletildiğini belirten Erhürman, Tarım Bakanı ile yapılan temas sonucu 10 bin doz aşının hemen, kalan 10 bin dozun ise birkaç gün içinde gönderilebileceğini aktardı. Tufan Erhürman toplantının başında Hristodulidis'e olumlu yanıt verdiğini ifade ederek, Adadaki hastalıkların iki tarafı da etkilediğini belirtti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, narenciye ve babutsa ile ilgili konularda da teknik komiteler aracılığıyla eşgüdüm gerektiğini söyledi.

"Karpaz'daki çocuklar da bizim çocuklarımız"

Karpaz'da Kıbrıslı Rum öğrencilerin eğitim gördüğü okula yönelik tartışmaların da sorulması üzerine Erhürman, ziyareti herhangi bir talep üzerine yapmadığını ifade ederek, "Karpaz'daki çocuklar da bizim çocuklarımız" ifadelerini kullandı. Yarın söz konusu okulu ziyaret edeceğini belirten Tufan Erhürman, aynı bölgede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'na da gideceğini açıkladı. İnsan haklarında mütekabiliyet anlayışını kabul etmediğini vurgulayan Erhürman, özellikle çocuklarla ilgili konularda karşılıklılık üzerinden hareket etmeyeceğini söyledi.

Geçiş kapıları gündeme geldi

Tufan Erhürman, görüşmede geçiş kapıları konusunun da ele alındığını belirtti. Lefkoşa'da ikinci bir araçlı geçiş noktasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Haspolat başlığının Ersin Tatar döneminden beri üzerinde çalışılan bir konu olduğunu hatırlatan Erhürman, mevcut ilerlemenin kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Yaya geçişi için yeni bir noktaya şu aşamada ihtiyaç olmadığını belirten Erhürman, gündemi dağıtacak yeni başlıklar yerine olgunlaşmış konuların sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

Karma evlilik açıklaması

Karma evlilikler nedeniyle Güney Kıbrıs'ta yapılan başvuruların artışının da gündeme geldiğini aktaran Erhürman, elindeki verileri Hristodulidis ile paylaştığını söyledi. KKTC cumhurbaşkanı, konunun bir sonraki toplantıda yeniden ele alınacağını belirtti.

"Kıbrıs sorunu bölgesel ve uluslararası boyuta sahip"

Tufan Erhürman, iki liderin görüşmelerinin Kıbrıs sorununu tek başına çözmeye yetmeyeceğini dile getirdi. Muhtemel bir resmi müzakere sürecinde iki liderin yanı sıra üç garantör ülkenin de yer alacağının bilindiğini ifade eden Erhürman, Güney Kıbrıs'taki Barış Konseyi tartışmalarına ilişkin ise tarafı olmadığı konularda yorum yapmayı tercih etmediğini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı