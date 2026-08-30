KKTC'de gemi faciası: 8 ölü, 18 kayıp

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde henüz 18 kişiye ulaşılamadığını belirtirken, "249 insanımıza ulaştık, maalesef bu 249'un içinden 8'ini kaybetmiş durumdayız ve 18 kişiye ulaşmak için her türlü çaba gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde haber alınamayan kişilere ulaşılması için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede KKTC Başbakanı Ünal Üstal ile birlikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen imkan ve kabiliyetler kullanılarak çok yoğun bir arama-kurtarma çalışması sürdürüldü şu ana kadar. Çalışmalar, gece olmasına rağmen devam edecek. 4 gemi, 2 gece görüşlü helikopter, İHA'lar ve uçaklarla çalışmalar devam edecek. Yarın çok erken saatlerden itibaren bugünkü imkan ve kabiliyetlerle arama-kurtarma devam edecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı, "Çok daha derine nüfuz edebilecek imkan ve kabiliyetler Türkiye'den yola çıktı, 1 Eylül itibariyle onlar da devreye girecek ama önemli olan bu gece aralıksız bir şekilde devam edecek olması" açıklamasını yaptı.

"18 kişiye ulaşmak için her türlü çaba gösteriliyor"

Erhürman, "Gemide toplamda 267 kişi vardı. Kaptan dahil olmak üzere 8 mürettebatla ilgili Polis Genel Müdürlüğümüz soruşturmayı başlattı, gözaltılar yapıldı. 249 insanımıza ulaştık, maalesef bu 249'un içinden 8'ini kaybetmiş durumdayız ve 18 kişiye ulaşmak için her türlü çaba tüm kuvvetlerimiz ve Türkiye'den gelen ekiplerce birlikte gösteriliyor. Bütün ailelerin acılarını ve sıkıntılarını 'anlıyoruz' demek bile fazla, anlamak yaşamayan için kolay değil. Ama inanın ki her türlü çaba gösteriliyor ve inşallah son insanımıza ulaşılana kadar da bu çaba aralıksız bir şekilde devam edecek. Devlet tüm kademeleriyle devrededir, hep birlikte bu çabayı göstermeye devam edeceğiz. Hepimiz çok üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Son ana kadar çabalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Erhürman, kazanın neden meydana gelmiş olabileceğine yönelik ihtimallere ilişkin bir soruya cevabında, "Spekülasyon yapmak istemiyoruz. Polis Genel Müdürlüğümüz devrede, soruşturma sürüyor, her türlü delil toplama çalışması devam ediyor. Çalışmalar iki ana damardan yürüyor, bizim için en acil olan arama-kurtarma çabası. Hepimiz oraya konsantre olmuş durumdayız ama polisimizin yetkili birimleri de bu soruşturmayı yürütüyor. Dolayısıyla şu anda tahminler ya da spekülasyonlar üzerinden konuşmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"Her türlü ihtimal değerlendirilecek"

Görev ihmaline ilişkin ihtimallerin değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin bir soruya cevabında Erhrüman, "Her türlü ihtimal değerlendirilecek, önceden konuşmak sadece spekülasyona girer. Polis Genel Müdürlüğümüz bu işi ciddi şekilde yürütüyor, dolayısıyla zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Türkiye'den destek ekiplerin geldiğine ve bu yönde daha fazla desteğe ihtiyaç olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erhürman, "3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücümbot, 1 fırkateyn ve 1 büyük karakol gemisi, hepsi burada. Bizim kendi imkan ve kabiliyetlerimiz de devrede, dolayısıyla kurulabilecek en geniş kadro şu anda her türlü imkanla birlikte sahada. Türkiye'den daha da gelecek olan destekler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında eşinden haber alamadığını söyleyen bir vatandaşa cevap veren Erhürman, "Bu akşam muhakkak size ulaşılacak. Bütün bulamadığımız insanlarımızın ailelerine de, vefat eden insanlarımızın ailelerine de tek tek ulaşılacak. Acınızı üzüntünüzü çok iyi anlıyoruz, elden gelen her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı