KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Hüseyin Gürlek Adaylığını Geri Çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday Hüseyin Gürlek, seçimlere 1 gün kala, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylığını geri çektiğini açıkladı.

KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 adaydan biri seçimden çekilme kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarından Hüseyin Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kritik seçimde, KKTC, Türkiye ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük. Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC" ifadelerini kullandı.

Seçimlere 7 adayla devam edilecek

Hüseyin Gürlek'in adaylıktan çekilmesiyle birlikte, yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7'ye düştü. - LEFKOŞA