Arıklı: Girne'ye göz dikenler Larnaka ve Limasol'u kaybetmeyi göze almalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, " Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı" dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk tarafının kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, Rumlarla iç içe değil, "yan yana ve iyi komşu" olarak yaşamak istediklerini ifade etti. Arıklı, Kıbrıs Türkünün haklarının görmezden gelinmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunarak, "Dedik ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rumlarla iç içe değil, yan yana iyi komşu olarak yaşamak istiyoruz. Ama Girne'ye göz dikenler, Larnaka'yı, Limasol'u kaybetmeyi de göze almalı. Hala Sultan öksüz, bizi bekliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı