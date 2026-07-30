KKTC Başbakanı Üstel: "Kıbrıs’ta çözümün anahtarı egemen eşitliğin kabulüdür"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta çözümün anahtarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabulü olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde yeni bir dönemin ancak Ada'daki mevcut siyasi gerçekler temelinde şekillenebileceğini belirterek, çözümün anahtarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabulü olduğunu vurguladı.

Üstel, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği temasların ardından yazılı açıklama yaptı. Başbakan Üstel açıklamasında Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin Ada'daki mevcut siyasi gerçeklerin artık göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

"Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır"

Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğunu belirten Üstel, yıllardır denenen ve başarısız olan federasyon temelli çözüm modellerinin yeniden gündeme getirilmesinin Kıbrıs Türk halkına bir kazanım sağlamayacağını kaydetti.

Hükümetin Kıbrıs konusundaki duruşunun ilk günden bu yana net olduğunu ifade eden Üstel, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının ancak Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle mümkün olacağını belirtti. Bu iki temel ilke sağlanmadan başlayacak herhangi bir müzakere sürecinin başarı şansı bulunmadığını vurguladı.

"Sonuç üretmeyecek sürecin tarafı olmayacağız"

Rum tarafının halen Crans-Montana'da kaldığı yerden federasyon müzakerelerine dönme arayışını sürdürdüğünü belirten Üstel, bunun çözümsüzlüğün temel nedeninin değişmediğini gösterdiğini ifade etti. Kıbrıs Türk tarafının sonuç üretmeyecek, zaman kaybına dönüşecek ve halkın kazanılmış haklarını tartışmaya açacak hiçbir sürecin tarafı olmayacağını kaydeden Üstel, önemli olanın toplantı yapmak değil, Kıbrıs Türk halkının haklarını güvence altına alacak gerçekçi bir zeminin oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Kıbrıs konusunda tam bir görüş ve hedef birliği içinde olduklarını belirten Başbakan Üstel, Türkiye'nin ortaya koyduğu milli politika ile KKTC'nin yürüttüğü siyasetin aynı anlayışa dayandığını söyledi. Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın vazgeçilmez teminatı olduğunu ifade eden Üstel, bu konuların hiçbir şart altında müzakere konusu yapılamayacağını belirtti.

Rum tarafının son dönemde sürdürdüğü silahlanma faaliyetleri, Kıbrıs Türk halkına yönelik hukuki ve siyasi baskılar, taşınmaz mallarla ilgili girişimler ve uzlaşmaz tutumunun güven ortamına katkı sağlamadığını ifade eden Üstel, öncelikle bu anlayışın değişmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamasında hükümetin, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, günlük yaşamını kolaylaştıracak ve iki taraf arasında karşılıklı yarara dayalı iş birliğini geliştirecek yapıcı adımları desteklemeyi sürdüreceğini belirten Üstel, bunun devlet, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüden taviz verileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkından geçmişte başarısız olmuş çözüm modellerini yeniden kabul etmesinin beklenemeyeceğini belirterek, yapılması gerekenin Ada'nın gerçeklerini kabul etmek ve bu gerçekler üzerine yeni bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Üstel, hükümet olarak milli davayı, devleti, egemen eşitlik ilkesini ve Anavatan Türkiye ile birlikteliği kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı