KKTC Başbakanı Üstel’den Cumhurbaşkanı Erhürman’a sert eleştiri: 'Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın federasyon temelindeki müzakere arayışını eleştirerek, "Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir" dedi.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs meselesine ilişkin önerilerini eleştirdi. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısını desteklediklerini belirterek, anavatan Türkiye ile bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin görev süresi dolmadan müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini hatırlatan Üstel, buna karşın Erhürman'ın dönüşümlü başkanlığın ilke olarak kabul edilmesi talebine dahi olumlu yanıt vermediğini söyledi. Erhürman'ın "oyun değiştirici" olarak masaya koyduğu son önerilerin de BM ve Rum lideri tarafından kabul edilmediğini savunan Üstel, bu şartlarda federasyon temelinde yeni bir müzakere yolu aranmasını eleştirdi.

Üstel, "BM Genel Sekreteri ile önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülen görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman'dan beklentimiz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunmasıdır. Gerisi nafiledir oyun değiştirici değil, Rum oyunlarına alet olmaktır. BM sayesinde oynanmakta olan Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir, hala federasyon istemekle değil" ifadelerini kullandı.

Üstel, Rum tarafının tutumunun değiştirilmesinin yolunun federasyon arayışından değil, KKTC'nin egemenliğinin savunulmasından geçtiğini belirterek, tüm siyasi partilerin Türkiye ile birlikte KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

"Öncelik Haspolat Kapısı olmalı"

Kıbrıs'ta ilk geçiş kapısının 23 Nisan 2003'te UBP hükümeti döneminde açıldığını hatırlatan Üstel, iki halka somut yarar sağlayacak yeni geçiş noktalarını desteklediklerini belirtti. 9 Kasım'da gerçekleştirilen üçlü görüşmede Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının açılması konusunda varılan uzlaşıya değinen Üstel, önceliğin Haspolat Kapısı'nın açılmasına verilmesi gerektiğini söyledi.

Pile-Yiğitler yolunun yapımının mütekabiliyet gereği Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu vurgulayan Üstel, adada gerçek güven ortamının oluşabilmesi için Kıbrıs Türk halkına yönelik baskı, engelleme ve izolasyonların sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı