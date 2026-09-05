Girne'de batık gemide can kaybı 13'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp 15 kişi aranıyor.

KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne Turizm Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmalarında 7. güne girildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalara ilişkin son durumu paylaşmak üzere limanda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Üstel, "Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Bu doğrultuda geçen hafta yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama-kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi Işın ve Alemdar gemisi, 7/24 arama-kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Buna güvenlik güçlerimiz, gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz, 7/24 denizin içerisinde gözlemleriniz yapmaktadır" dedi. Üstel, "Işın ve Alemdar gemimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada bu çalışmaları özveriyle Türkiye Cuhmuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanımız Selçuk Bayraktar, Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ercüment Paşa ve oradaki tüm bakanlar, yetkililer birebir takip etmektedir. Bu çalışmaların süratli bir şekilde tamamlanması için çok özverili bir çalışma yapılıyor. Takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama-kurtarma çalışmalarında bir zamana ihtiyaç var ve ağır seyrediyor. Bu doğrultuda özellikle Işın ve Alemdar gemisinde ve bunları birebir takip eden bütürn yetkililere şahsım ve halkım adına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"1 naaşa daha ulaşıldı"

Üstel, "Akşam yapılan arama-kurtarma çalışmalarımızda 1 naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız 1 naaş, Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek, önce kimlik tespiti için aileleriyle temasa geçilecek, sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak ve DNA testi ile kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. O doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra ilgili yere göndereceğiz. Bir kez daha hepimizin başı sağolsun. Allah sabırlar versin" diye konuştu.

Üstel, kayıp naaşlara ulaşılması konusunda bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine, "Orada çalışan arkadaşlarımız, pazardan beri 7/24 çalışıyor. Büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Yapılması lazım. Dolayısıyla yapıyorlar. Sizlerden biraz sabır, çünkü 554 metre derinlikte bir arama-kurtarma çalışması yapılıyor" dedi.

Faciada can kaybı 13'e yükseldi

Girne açıklarında sürdürülen arama çalışmalarında 1 kadının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp 15 kişi aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı