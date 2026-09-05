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Milli savaş uçağı KAAN için çıtayı yükseğe koydu! Asıl hedef 6. nesil

Milli savaş uçağı KAAN için çıtayı yükseğe koydu! Asıl hedef 6. nesil Haber Videosunu İzle
Milli savaş uçağı KAAN için çıtayı yükseğe koydu! Asıl hedef 6. nesil
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Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN'ın Başmühendisi Emre Yaban yaptığı açıklamada F-22, Rus Su-57 ve Çin J-20'yi KAAN'ın bulunduğu sınıftaki uçaklar arasında gösterdi. KAAN'ın hava-hava, manevra ve görünmezlik kabiliyetlerine dikkat çeken Yaban, asıl hedeflerinin ise 5. nesille sınırlı olmadığını belirterek 6. nesil savaş uçaklarına uzanan yol haritasını anlattı.

KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli savaş uçağının hedeflenen kabiliyetleriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaban, KAAN'ın rakiplerini sıralarken projenin uzun vadeli hedefini de açıkladı.

F-22, SU-57 VE J-20'Yİ TEK TEK SAYDI

Emre Yaban, KAAN'ın yer aldığı sınıftaki savaş uçaklarını anlatırken ABD'nin F-22'si, Rusya'nın Su-57'si ve Çin'in J-20'sini örnek gösterdi. Yaban, "Bizim sınıfımızda F-22, Rus uçağı Su-57 ve Çin uçağı J-20 gibi uçaklar yer alıyor." ifadelerini kullandı. 

"MANEVRA KABİLİYETİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAK"

KAAN'ın hedeflenen uçuş ve muharebe özelliklerine de değinen Yaban, özellikle hava-hava görevleri ve manevra kabiliyetinin altını çizdi. Yaban, "Bizim hava-hava ve manevra kabiliyetimiz çok daha yüksek olacak." dedi. KAAN'ın yalnızca hava hedefleriyle mücadele kapasitesi değil, uçuş performansı açısından da yüksek kabiliyetlere ulaşmasının hedeflendiğini belirten Yaban, uçağın görünmezlik özelliği konusunda da konuştu.

"GÖRÜNMEZLİK KABİLİYETİ ÇOK DAHA YÜKSEK BİR UÇAK OLACAK"

Beşinci nesil savaş uçaklarının öne çıkan özelliklerinden düşük görünürlük teknolojisine değinen KAAN'ın başmühendisi, "Görünmezlik kabiliyeti çok daha yüksek bir uçak olacak" ifadelerini kullandı. Yaban ayrıca dünyada beşinci nesil savaş uçağı geliştirebilen ülke sayısına dikkat çekerek, "Şu anda sadece dört ülke beşinci nesil savaş uçakları geliştirebildi." dedi.

ASIL HEDEFİ AÇIKLADI: 6. NESİL

Al Jazeera Arabic'e konuşan Emre Yaban'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise KAAN projesinin geleceğine ilişkin sözleri oldu.  Türkiye'nin hedefinin yalnızca beşinci nesil bir savaş uçağı geliştirmekten ibaret olmadığını belirten Yaban, "Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Teke:

ABD nin motor vermediği maket uçak tümoson traktör motoru takın

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Haber YorumlarıMurat Günaydın:

Bunlar güzel haberler ama bazı bilgilerin fazla ortada konuşulduğunu düşünüyorum, bu da bana propaganda hissi veriyor, bu bir silah ve özellikleri her ne kadar iyi olduğu vs, bunları bırakalım bizimle derdi olanlar uğarşın, bulabiliyorlarsa bulsun, hedef göstemeye gerek yok, çıta burada derseniz o çıtayı geçmeye çalışırlar, neyi geçmeleri gerektiğini bilmemeleri daha önemli değil mi?

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